Kicillof: en Leliqs "se va a ir un presupuesto entero"

El precandidato a gobernador, Axel Kicillof, consideró que "para pagar cualquiera de las cuestiones que propone Alberto alcanza con bajar las tasas".

El diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue consultado por las declaraciones de Alberto Fernández sobre aumentar las jubilaciones dejando de pagar intereses de las Leliqs, y consideró que "para pagar cualquiera de las cuestiones que propone Alberto alcanza con bajar las tasas".



"En lo que hace a la Provincia (de Buenos Aires), sólo de Leliqs este año se va a pagar más o menos $660.000 millones. Y el año pasado el presupuesto entero de la provincia fue de $700.000 millones", señaló en declaraciones radiales. "Es decir, que este año se va a ir un presupuesto entero de la provincia", agregó.



Además, el ex ministro de Economía dijo que "el Gobierno está haciendo esfuerzos denodados para que el dólar no se mueva, para sostenerlo planchado", insistió.



Según Kicillof, "el FMI viene violando su estatuto, en el que dice que no puede prestarle plata a los países para la fuga de capitales. Y eso es lo que está pasando en la Argentina", sostuvo.