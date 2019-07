Por el derrumbe, Dietrich desembarca en Villa Langostura para supervisar arreglos

El ministro de Transporte supervisará las tareas este jueves en la ruta 40 junto al gobernador Omar Gutiérrez. La provincia prorrogó el pago de impuestos

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció el diferimiento en el pago de impuestos provinciales e informó que este miércoles llegará a la zona la empresa que se encargará de las tareas vinculadas con la ruta 40 en Villa La Angostura.

Fue durante una conferencia de prensa el martes en esa localidad durante la cual adelantó que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich estará el jueves en la localidad y que juntos supervisarán el inicio de las tareas, tras el derrumbe que afectó a la ruta.



"Hemos establecido el diferimiento en el pago de los vencimientos provinciales de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario, que debía ser pagado en agosto y va a operar ese vencimiento en enero", dijo el gobernador y explicó que también incluye la prórroga "del Iadep (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo), que ayer anunciamos".

El gobernador informó que ayer mantuvo un encuentro con la Cámara de Comercio de la localidad y que "fruto de esa reunión, es que estamos incrementando las medidas anunciadas ayer".



"Por otro lado, hemos estado haciendo gestiones y hablando con Vialidad Nacional, el ministro Dietrich y las distintas autoridades, para seguir de cerca el desembarco aquí de la empresa que va a tener a su cargo llevar adelante todas las tareas vinculadas a la ruta 40. Esto es estabilizar las laderas a través de cintas y mallas de construcción, la contención, la reparación de lo vinculado a la ladera actualmente existente. Además, de evacuar todo lo que hay sobre la ruta 40 y el transporte de todo el material", agregó.



El funcionario recorrió el sector de la ruta donde se produjo el derrumbe y agregó que "no fue el único suceso, sino que también han caído árboles sobre la ruta 40". Además, agradeció y felicitó "todo el trabajo que están llevando adelante las empresas públicas, el municipio y a cada trabajador y trabajadora que fruto del trabajo, compromiso y responsabilidad, con las máquinas hemos ya prácticamente limpiado y contenido todos los árboles y ramas que habían caído sobre la ruta".



"Una vez que desembarque mañana la empresa con autoridades de Vialidad Nacional para empezar a llevar adelante estas tareas sobre la ruta 40, pasado mañana vamos a recorrer este trabajo que se comienza a ejecutar mañana con la presencia del ministro de Transporte, con quien me he comunicado para ultimar los detalles de la empresa que está llegando este miércoles", indicó el mandatario provincial.



Dijo que además de "despejar y normalizar el tránsito de la ruta 40, hay que tomar nota de esto que ha pasado y de la situación en la que ha quedado la ladera, que es de riesgo para el tránsito". Señaló que, por ese motivo, "hay que llevar adelante en forma simultánea las tareas que permitan mitigar y contener los riesgos de esta ladera, para que no vuelva a pasar".



"También hemos recorrido los distintos medios de transporte lacustre", sostuvo Gutiérrez y expresó que la metodología implementada "permite que aproximadamente 460 personas puedan ser transportadas. Ha sido una excelente idea. Está llevándose adelante de manera excelente. Vamos a invertir cerca de $10 millones en estos preventivos 20 días para poder poner estos medios de transporte lacustre a disposición cada día aquí en Villa La Angostura".



También aprovechó la oportunidad para agradecer la colaboración y el trabajo del intendente Guillermo Caruso, el municipio, los concejales y la comunidad.

Servicio de conectividad lacustre

Por otra parte, el gobierno provincial dispuso de traslados lacustres para turistas, con el objetivo de unir Villa La Angostura con San Carlos de Bariloche. El gobernador estuvo presente ayer en el lugar donde se realiza el denominado "bypass lacustre" y supervisó los viajes de las embarcaciones.

La ministra de Turismo, Marisa Focarazzo destacó la "posibilidad de hacer este bypass que viene desde el brazo Huemul, hasta dos puertos: el puerto de Bahía Manzano, el muelle viejo, y el Bahía Mansa. Así llegan los dos catamaranes, de Futaleufú y Patagon".



Dijo que esta metodología está teniendo "muy buena recepción de los visitantes que llegan de Buenos Aires, muchos extranjeros como brasileños y también el público general de habitantes de la villa que van a Bariloche, o de Bariloche que vienen a la villa".



A partir de mañana se podrán efectuar cinco viajes, tres a través de Patagon y dos con Futaleufú. La ministra explicó que "hay un precio módico entre la localidad de Bariloche y Brazo Huemul, y a partir de Brazo Huemul y hasta Villa La Angostura es gratuito, con el acompañamiento del gobierno de la provincia".



Señaló que el contacto para los interesados "son los catamaranes y dos agencias locales que están haciendo todo este trabajo". Además, informó que "vamos a tener un área de recepción en el aeropuerto de Bariloche", y destacó "el acompañamiento de la secretaría de Turismo de Bariloche y del ministerio de Río Negro".



"También esa información la vamos a distribuir en la terminal de ómnibus y en otros puntos que tiene la secretaría de Bariloche", concluyó.



Este denominado "bypass lacustre" se realiza en coordinación con la municipalidad de Villa La Angostura y el sector privado (catamaranes y agencias de viaje), con el acompañamiento de Defensa Civil y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Reunión con la Cámara de Comercio

Como parte de las actividades en Villa La Angostura, el gobernador se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de la localidad. Lo hizo acompañado por el ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi; directivos del Iadep y del Banco Provincia del Neuquén (BPN).



Por parte de la Cámara, estuvieron presentes su presidenta Mónica González, la secretaria Edith Sanguini, el tesorero Gabriel González y el vocal Alejandro Settepacce.



López Raggi evaluó que "quedaron muy conformes porque estas medidas permiten a las empresas que se vieron afectadas de diferentes maneras, pero que básicamente redunda en una baja de la facturación, poder dar continuidad a la actividad pagando sueldos, cuotas y sosteniendo el empleo localmente".

El funcionario aseveró que "después de los anuncios de ayer la idea era concretar este encuentro, profundizar sobre las medidas y contarlas con más detalle no sólo a nivel de financiamiento que era lo más específico para las cámaras sino también otras acciones que son más de fondo, más estructurales, que las cámaras en la recorrida previa hace unos días nos habían planteado también".

López Raggi expuso que las cámaras de comercio "aprovecharon la reunión para plantearle al gobernador la posibilidad de alguna asistencia en términos tributarios impositivos. El gobernador tuvo una conversación con el director Provincial de Rentas en Neuquén y tomó la decisión de otorgar una prórroga del mes de agosto tanto en Ingresos Brutos como en el Inmobiliario que se prorroga el pago hasta enero del 2020, que es cuando los empresarios ya están en temporada alta de verano".