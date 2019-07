Nicole Neumann confirmó que le propusieron ser diputada

Si bien afirmó que le encantaría poder hacer algo productivo respecto al cuidado ambiental, el maltrato animal y provida, por ahora no es su prioridad

Nicole Neumann dijo que era verdad que un partido político le había propuesto ser candidata a diputada para las próximas elecciones nacionales.



Así lo confirmó en el programa Nosotros a la mañana por El Trece, luego de que el periodista Gastón Marote le preguntara por la versión que indicaba que la modelo había recibido dicha propuesta.



"Es verdad", ratificó. Si bien aclaró: "No es algo que considero... por ahora la política no es algo que me atraiga".

Según la panelista, representantes de dos partidos conversaron con ella. A uno le dijo que no de entrada.

El periodista que la entrevistó aclaró que le bajó el pulgar al partido NOS de Juan José Gómez Centurión por tuitear a favor de los gauchos en la pelea con los veganos que sucedió el fin de semana en La Rural.

Felicito a los gauchos que echaron a rebencazos a los veganos que violentamente intentaban impedir el normal desempeño de la Expocisión Rural. De la misma forma pero con agua y gas echaremos a los violentos que corten la calle durante nuestro gobierno. ¡Viva la carne argentina! pic.twitter.com/6beiYYYKb9 — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) July 29, 2019

La otra propuesta fue por el lado de la diputada del PRO Cornelia Schmidt-Liermann, con ella habló "desde el lado más humano y a modo de información".

En este contexto, si bien le interesaría hacer algo respecto a "la parte de cuidado ambiental, maltrato animal y provida", ya que hay un hueco en la actualidad, hoy no es su prioridad, advirtió.



Nicole dejó en claro que el acercamiento no vino por el lado de Amalia Granata, quien fue elegida diputada por Santa Fe en junio por otro partido antiaborto, Unite por la Familia y la Vida. "Por ese lado no fue", afirmó.

El día anterior, la modelo se había referido en contra al maltrato de los veganos en La Rural.