Alberto Fernández prometió volver a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se financiará con intereses de Leliq

Consideró que los científicos "fueron destratados desde el inicio de la gestión del Gobierno que comenzó con un recorte en las becas y en el presupuesto"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió volver a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al reunirse con miembros de la comunidad científica en la Facultad de Exactas de la UBA, y detalló que la inversión adicional que demande sostener esa medida se financiará con los intereses de Leliq que se dejarán de pagar en su eventual gestión.

Previo al acto central con estudiantes, docentes y la comunidad científica en el auditorio de Exactas, Fernández dialogó con los medios y anunció que, de ganar las elecciones, volverá a "crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación porque eso es darle importancia al futuro de la Argentina".

"Voy a enviar la Ley de Ministerios con el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque hay que jerarquizar la ciencia y la tecnología y a los actores que las desarrollan", prometió.



"La ciencia e investigación tiene que ser una prioridad porque cada vez que un científico se va, el país pierde un año", ya que "la riqueza en la sociedad moderna está dada por la educación y el desarrollo del conocimiento y no por la cantidad de petróleo que tenés", agregó.



Con una arenga proselitista, Fernández fustigó: "Algunos medios mañana me van a cuestionar y preguntar cuánto sale crear el Ministerio de Ciencia y yo le contesto por qué no se preocupan por lo que paga el país en intereses en Leliq". E ironizó: "Yo ya no hago más cuentas en pesos, hago cuentas en intereses de Leliq".



Fernández consideró que los científicos "fueron destratados desde el inicio de la gestión del Gobierno que comenzó con un recorte en las becas y en el presupuesto".



"La inversión en educación es una obsesión que tengo porque vivimos en la era del conocimiento y ese es el desafío que tenemos", manifestó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.



Con respecto a que la cartera de Agroindustria vuelva a tener rango de ministerio, Alberto Fernández afirmó: "Me parece bien que la agricultura vuelva a tener un ministerio porque es un sector importante y no lo cuestiono, pero le pido (al Gobierno) que le preste atención a la salud, educación, trabajo y ciencia e investigación".



El precandidato a presidente por el Frente de Todos recordó que la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue idea suya pues "el Estado no debe estar ausente y debe ser el promotor de la educación, la ciencia y la investigación porque este es nuestro futuro y no es un gasto".

En una suerte de respuesta a la carta firmada por referentes de la cultura en apoyo a la candidatura de Mauricio Macri, sectores vinculados a la comunidad científica juntaron más de 8.800 firmas en torno a un documento de respaldo a la postulación del candidato del Frente de Todos.