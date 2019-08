Así reaccionó Horacio Rodríguez Larreta cuando le contaron que hubo pintadas en el Cabildo

Este jueves se llevó a cabo una nueva movilización en Plaza de Mayo en el segundo aniversario de la muerte de Santiago Maldonado

Este jueves 1 de agosto se llevó a cabo una movilización en Plaza de Mayo, con motivo del segundo aniversario de la muerte del artesano Santiago Maldonado.



Sin embargo, la marcha culminó mal después de haberse desarrollado el acto principal: activistas mapuches y militantes anarquistas generaron destrozos y pintaron la fachada del Cabildo.



Algunas de las frases eran "Fuera Macri", "Bullrich asesina", "basta de democracia" y "guerra al Estado y a los partidos". Además, en la madrugada apareció en La Matanza un muñeco colgado con la cara de Patricia Bullrich y vestido con ropa de Gendarmería.



Mientras la movilización se llevaba a cabo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se enteró en vivo de los daños mientras daba una entrevista a Eduardo Feinmann.

"Le acaban de enchastrar el Cabildo", le dijo el conductor, y el funcionario se mostró realmente sorprendido: "¿Hoy? Qué disgusto. No sabía, me estoy enterando en estos momentos, vengo de una reunión con vecinos… Con qué necesidad".



En ese sentido, Larreta lamentó que los gastos por los arreglos corren a cargo del propio Gobierno, porque "es difícil identificar quién lo pintó". "Esto hay que hacerlo vía judicial, no es que yo le voy a cobrar, hay que hacerle una demanda", indicó.



"Hubo mucha gente que nos decía que no valía la pena arreglar la Plaza del Congreso porque la iban a volver a romper. Yo les decía que no la podíamos dejar así porque era el símbolo de que nos ganaron. Se volvió a arreglar hace un año y medio y está divina. Vale la pena dar la pelea contra estos vándalos, al final se la terminás ganando", concluyó.