Elisa Carrió aseguró que en las elecciones de "octubre ganamos por paliza"

La diputada dijo que apoya a Macri ciegamente "porque es mi causa de la república y volver al autoritarismo y la delincuencia carece de sentido"

La diputada nacional Elisa Carrió sostuvo este viernes que "en octubre ganamos por paliza" las elecciones presidenciales con la alianza Juntos por el Cambio y aseguró que apoya al presidente Mauricio Macri para su reelección "ciegamente" porque su "causa es la república".



"Yo no sé las PASO de agosto pero en octubre, ganamos por paliza. Esto va bien para octubre y algún sustito ahora no nos viene mal para que nos saque la vanidad", expresó durante una recorrida que realizó por la Exposición Rural de Palermo.



La jefa de la Coalición Cívica-ARI, ante una consulta sobre un posible triunfo de Macri en primera vuelta, manifestó: "A lo mejor, sí" y volvió a remarcar que "en octubre la república gana por paliza y se consolida para siempre".



"Todavía estamos entre autoritarismo y república", advirtió la legisladora.



Asimismo, dijo que con la alianza Cambiemos "hemos logrado el milagro entre todos los argentinos de que sea después de Marcelo T. de Alvear el primer gobierno no peronista que termina su mandato y que no es víctima de golpes de Estado militares ni civiles como fue el caso de (Fernando) De La Rúa o (Raúl) Alfonsín".



En ese sentido, destacó que "tenemos que consolidar la república".



"Yo apoyo a Macri ciegamente porque es mi causa de la república y volver al autoritarismo y la delincuencia carece de sentido", afirmó.



La diputada, quien tras ser recibida por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, realizó un recorrido por la muestra, consideró que "hay que seguir para adelante, y le digo a muchos que quejarse es un pecado".



"La vida es dura, yo no puedo pagar nada, estoy fundida, pero no importa porque vamos a salir", expresó.



Respecto del decreto que oficializa la restitución del rango de ministerio a la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, cartera que a cargo de Luis Miguel Etchevehere, sostuvo que "el campo merece ese ministerio y me parece que hay demasiada concentración en (el ministro de Trabajo y Producción) Dante Sica".