Familiares de víctimas de la tragedia de Once repudiaron dichos de Vidal

Los familiares de las víctimas cruzaron a la gobernadora y rechazaron el "uso o intento de uso político de un hecho que nos destrozó la vida"

Un grupo de familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once repudió este lunes dichos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en los que hizo referencia al accidente.

En plena campaña electoral, la funcionaria sostuvo que votar a la oposición sería ir "para atrás" y representa "viajar en un tren sin freno automático y que te pase" un choque como el que ocurrió el 22 de febrero del 2012, en el que murieron 51 personas.

"Había y seguramente sigue habiendo situaciones de corrupción, pero no hay impunidad, de eso estoy segura", agregó la referente oficialista en declaraciones televisivas.

Tras estos dichos, familiares y amigos de personas que murieron en ese accidente se manifestaron a través de un mensaje en su cuenta de Twitter para "repudiar profundamente tales expresiones".

Tras las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires , Maria Eugenia Vidal, haciendo alusión al pasado y a la tragedia que nos arrancó a nuestro s familiares, queremos repudiar profundamente tales expresiónes. — Tragedia de #Once (@TragediaOnce_) 5 de agosto de 2019

"Tras lo sucedido la gobernadora se comunicó con nosotros para ofrecer sus disculpas. De todas maneras, rechazamos cualquier uso o intento de uso político de un hecho que nos destrozó la vida", agregaron.

Los dichos de Vidal

La gobernadora pidió a los bonaerenses que la voten en las próximas elecciones porque los problemas no podrán ser resueltos "volviendo para atrás".

"Para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once", señaló la mandataria bonaerense en referencia al accidente ferroviario ocurrido en 2012 durante el gobierno de la ex presidente Cristina Kirchner.

"Le pido a los bonaerenses que nos acompañen por lo que hemos hecho, que miren lo que hicimos. No es volviendo para atrás como se van a resolver (los problemas de la provincia)", manifestó Vidal.

En declaraciones formuladas al canal de noticias A24, Vidal consideró que "la decisión y el poder" de elegir a los gobernantes es de los bonaerenses pero se debe mirar al futuro.

"No desconozco que han sido años difíciles, pero siendo amigos de Venezuela e Irán no vamos a crecer. No es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante", sostuvo.

Vidal destacó los avances en la lucha contra el narcotráfico, y la obra pública realizada "sin corrupción", porque lo que pidió a cada bonaerense que vote "con el corazón y con la boca del estómago".

"Cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabrá quién la va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién la miente. La gente que quiere mejorar su futuro va para adelante", indicó.