Lammens: "No soy kirchnerista, no la conozco a Cristina, mi candidatura la arreglé con Alberto"

"Mi candidatura la arreglé con Alberto", confesó el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Matías Lammens

A días de las PASO porteñas, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Matías Lammens, confesó que no es kirchnerista.

"No soy kirchnerista, no la conozco a Cristina (Kirchner), nunca hablé con ella", contó el dirigente que se postula por esa fuerza en la Ciudad y aclaró: "Mi candidatura la arreglé con Alberto (Fernández) que expresa muchas voces por fuera del kirchnerismo. Tiene una pluralidad bárbara, me siento muy cómodo con toda la gente que lo integra".

Sobre su rival, el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo: "Es la primera vez que van a las urnas con una crisis económica grande, creo que van a ser unas elecciones diferentes".

Aseguró que tiene "una buena relación personal con Larreta", pero aseguró que en la Ciudad se debe "plantear una forma de política diferente".

"La Ciudad de Buenos Aires tiene uno de los presupuestos más grandes del mundo -parecido al de Madrid- debería tener un modelo de desarrollo económico, invertir más en educación, que pasó del 25% al 17%. Tiene las condiciones dadas para hacer otro tipo de política. Tiene una lógica municipalista. El año pasado gastó 1.700 millones de pesos en pauta publicitaria, 1.200 millones en infraestructura escolar en escolar y 500 millones en ciencia y técnica. Mis prioridades serían otras", dijo en declaraciones radiales.

Además, Lammens resaltó que existe un gran "problema de vacantes para salas de 2 y 3 años": "La que no puede ir a trabajar es la madre, es un problema de género. Es muy importante que empieces la escolarización a los dos años. La constitución de Buenos Aires dice que se debe brindar educación a partir de los 45 días".

Con respecto a la elección en la provincia de Buenos Aires, el presidente de San Lorenzo sostuvo: "Lo voto a Axel (Kicillof) porque es un tipo muy interesante, muy preparado, honesto, que tiene un entusiasmo bárbaro. De la gestión de Vidal rescato la valentía para enfrentar muchas cosas, el problema de Vidal y de Larreta es que han sido parte de las decisiones económicas que provocaron la crisis más fuerte en los últimos 20 años".