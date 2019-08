Con el "tuitazo", Macri apuesta a generar un hecho político que le aporte votos de indecisos

En el tramo final, el Presidente apela a la emotividad y pide a su militancia generar un efecto contagio para combatir el efecto del "voto vergonzante"

La estrategia macrista para el tramo final de la campaña es clara: una fuerte apuesta a lo emocional y a combatir la sensación de "voto vergonzante" que pueda llegar a erosionar las chances del oficialismo entre los indecisos. Y, como ha sido la norma a lo largo de la campaña, el arma a la que se recurre es la viralización en redes sociales.

Es por eso que los militantes se preparan para responder a la convocatoria que, días atrás, el presidente Mauricio Macri hizo a sus "defensores del cambio". Pidió la generación de un hecho de alto impacto a través de un mensaje en Twitter, que sirviera para provocar un efecto contagio. "No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones", escribió el Presidente.

La consigna es que el próximo jueves a las 19:00 realicen un "tuitazo" simultáneo con la inscripción "Yo voto MM", con el argumento que marcará una tendencia contagiosa en el resto de los argentinos.

Una movida que, en medio de una campaña donde las promesas electorales pasan a segundo plano, hasta parece tener sentido. No obstante, diferentes analistas políticos advierten que busca sacar la cuestión económica del eje del debate y mostrarse respaldado por la ciudadanía cuando las PASO están a la vuelta de la esquina.

Desde la Casa Rosada saben que las elecciones se definirán por un margen muy pequeño. Por eso, más allá de spots y microsegmentación, en Cambiemos hicieron una fuerte apuesta por sus militantes, una parte vital de la campaña. El objetivo es, además, lograr que mejore el nivel de asistencia a las PASO, un registro que viene cayendo ante la falta de interés de la ciudadanía.

En las legislativas de 2017 la afluencia fue de apenas 72%, cuando en las presidenciales de 2015 había sido de 75% y en las de 2011 había concurrido 79% del padrón. Hay cierto consenso a nivel de analistas y de dirigentes partidarios en el sentido de que, a mayor afluencia, mejores son las chances del macrismo. Esto ocurre porque el segmento de la población que está en duda sobre si asistir a votar tiene una tendencia a apoyar a los oficialismos.

El objetivo es que ahora se supere el 75%, lo que supone incrementar en un millón de personas los votantes de las legislativas 2017. Eso explica también por qué el concepto con el que se está machacando desde el macrismo es el de no tomar a las PASO como una mera encuesta, sino como la instancia donde se define todo, de manera de maximizar la posible afluencia de votantes.

Los riesgos del "tuitazo"

Desde el entorno de Marcos Peña aseguran que hay más de 300 mil personas anotadas para distribuir los contenidos digitales que genera Cambiemos.

"Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes", posteó el domingo Macri en su cuenta de Twitter.

"A nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me vas a votar" aseguró el Presidente. Y fue fue más allá: "No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión".

"A NADA LE TIENEN MÁS MIEDO QUE A PERSONAS COMO VOS DICIENDO QUE ME VAN A VOTAR". Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 4 de agosto de 2019

El politólogo Nicolás Tereschuk, autor del libro "La calesita argentina", consideró que esto "forma parte de la estrategia general de la campaña del oficialismo, que apunta a no hablar de los temas económicos, en donde se presenta más débil".

En diálogo con iProfesional, Tereschuk afirmó que el Gobierno apunta "a plantear otro tipo de ejes, principalmente esta idea de ´no volver al pasado´ y apelar a una emocionalidad que incluye el rechazo al gobierno anterior".

El politólogo destacó además que, "en espejo, la campaña de la oposición tiene como eje los temas económicos y se basa en la idea de un fracaso de Macri en este aspecto y que cuatro años más así pueden generar un daño irreparable".

"Personalmente, creo que la idea de 'a nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar' es una afirmación que no ayuda a la convivencia democrática, menos en boca de un Presidente que tiene como responsabilidad ejercer el Gobierno en función del bien común. ¿Por qué tendría que haber ciudadanos que tengan miedo de algo que hace su partido o sus seguidores?", se preguntó.

En ese sentido, Tereschuk evaluó que "es una contradicción muy fuerte con el eslogan ´unir a los argentinos´ que formó parte de su campaña anterior".

Por su parte, el analista político Pablo Romá, director de Circuitos Consultora, opinó que, como mensaje simplificado, puede llegar a un sector del electorado inseguro de votar a Macri.

"Es decir, el Gobierno intenta darle fuerza a un sector que si dice 'voto a Macri' lo primero que recibe es el reproche de la situación económica fundamentalmente en los sectores medios y populares", sostuvo Romá.

No obstante, advirtió que "un mensaje tan simplificado es negativo en términos de la vida política, la ausencia de argumentos rompe con la idea de la justificación que tiene que ver con la posibilidad de convencer, de dar buenas razones en un marco de discusión abierta".

"En política, la idea de razón viene de la mano de la justificación", afirmó el analista político a iProfesional.

A su vez, el politólogo Julio Burdman, fundador de la consultora Observatorio Electoral y especialista de Analytica, relativizó la efectividad de la campaña "Yo voto MM" que se realizará este jueves por redes sociales.

"Es difícil decir algo interesante. La evidencia hasta ahora muestra que la actividad en Twitter no tiene mucha influencia en el electorado. Es una red cuyos usuarios ya son votantes convencidos", indicó en declaraciones a iProfesional.

Luego, Alejandro Corbacho, analista político y director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del CEMA (UCEMA), dijo que se esta modalidad "es un refuerzo a la presencia" y remarcó que es necesario acostumbrarse "a un nuevo modelo de campaña electoral en la cual el uso de redes sociales, en este caso el Twitter, es un elemento importante".

Además, Corbacho consideró que "puede ser que la oposición que diga que están "desesperados" por eso hablan de este tuitazo, sobre todo por esta idea de no dar ninguna explicación, sino afirmar la convicción del voto como esencial".

"El Twitter no permite escribir grandes reflexiones, por lo tanto está diciendo a sus votantes que por ahí les gusta navegar en los pensamientos que sólo vayan a votar y listo, lo que está claro es que esto es un tema de supervivencia", añadió.

En declaraciones a iProfesional, estimó que "la visiónde los asesores de campaña es que hay que direccionar a los votantes de juntos por el Cambio en la dirección de la "convicción" por el voto, que es algo que la oposición tiene frente a los horrores que se los acusa".

"Es algo que para la oposición no existe, no es un problema, por lo tanto votan igual pase lo que pase. En esa tónica, la actitud de Macri es tener una actitud firme, de asumir el liderazgo e ir hacia la batalla y que los electores no se pongan tanto a dudar, sino que vayan a votar. El Gobierno si está claro que necesita que la gente vaya a votar y no se quede en su casa. En las últimas elecciones ocurre que en las PASO va mucha menos gente de la que después va a en las elecciones generales", agregó.

En tanto, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que el planteo realizado por el jefe de Estado en redes sociales es "muy indecente".

"Es una cosa escandalosa. Miren cómo están hoy y compárense cuatro años atrás. Díganme si alguno de ustedes quieren contagiar al otro para seguir viviendo este presente", enfatizó Fernández.

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner agregó que "aparentemente" el jefe de Gabinete, Marcos Peña, "ha recomendado mandar un mensaje a los votantes de Macri que dice 'Puteame, pero votame'".