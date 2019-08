Desde la cárcel, Julio De Vido brindó su apoyo a Cristina Kirchner y elogió a Pichetto

"Es mi amigo y siempre lo voy a respetar" dijo el exministro de Planificación sobre el actual candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio

A pocos días de las PASO, el ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido brindó una entrevista desde la cárcel, en la que analizó el escenario político y se refirió a varios de los actores principales de los comicios del próximo domingo: elogió a Miguel Ángel Pichetto, menospreció a Alberto Fernández y apoyó a Cristina Kirchner.

Desde el penal de Marcos Paz, De Vido sostuvo que "la que conduce el espacio opositor, claramente es Cristina, todos estamos mirando para donde apunta ella", restándole importancia a Alberto Fernández, con quien -dijo- no tiene interés en hablar.

El candidato a diputado contó que no habló con ex mandataria y no tiene previsto hacerlo en la inmediatez. "Por el momento es innecesario ese diálogo y en lo personal deberíamos empezar una nueva etapa", consideró en declaraciones a radio Cooperativa.

No obstante, explicó su apoyo al Frente de Todos "porque está Cristina" y más allá del marcado distanciamiento que mantiene con algunos dirigentes, "como en el caso de Sergio Massa". Sobre el líder del Frente Renovador, dijo que "jamás hubiera ido a una elección" junto a él. "Massa o De Vido, ahí están los dos proyectos de país que queremos", sentenció.

Por otra parte, De Vido, que está preso desde hace más de 600 días, dijo que se encuentra día a día "luchando contra todas estas causas dibujadas, inventadas, esperemos". "Fueron injustos con la sentencia en la causa de la tragedia de Once. En el juicio me metieron por la ventana. No soy responsable en absoluto de lo que pasó, el responsable es el maquinista que no frenó", expresó.

"Me metió preso Macri. Él mismo lo dijo públicamente. Y la Justicia está presionada y dirigida por el poder político, no hay independencia judicial alguna en este país", agregó.

"Fui desaforado sin siquiera ser indagado y la Cámara de Diputados lo avaló. Me entregaron, lo acordaron en una reunión de labor parlamentaria. Lo lamento mucho", recordó en otro pasaje de la entrevista y, al comparar su situación judicial con la de Cristina Kirchner, se refirió a Pichetto.

Dijo que la "actitud" del compañero de fórmula de Mauricio Macri por Juntos por el Cambio fue el "factor determinante" por el cual no lo quitaron los fueros a la candidata a vicepresidente. Y tras ello, acotó: "Conmigo Pichetto siempre se comportó de muy buena manera. Hoy estamos en condiciones políticas diferentes, pero en lo humano sigue siendo mi amigo y un hombre al que siempre voy a respetar".