Cristina Fernández, en cierre de campaña bonaerense: "La sociedad va a ponerle un límite a este Gobierno"

La expresidenta participó del acto en Merlo junto al candidato a gobernador por el Frente de Todos Axel Kicillof y su compañera de fórmula Verónica Magario

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cerró su campaña en el partido de Merlo acompañado por la precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner y su compañera de fórmula, Verónica Magario.

La expresidenta participó del acto en el distrito gobernado por el expresidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, con el fin de respaldar a su candidato en la provincia de Buenos Aires, territorio donde el kirchnerismo cuenta con alta intención de voto.

"Nunca vi una campaña a gobernador como la que ha realizado Axel Kicillof, nunca", enfatizó.

Y agregó: "Creo que esta campaña es la de David y Goliat", al comparar el nivel de recursos y la modalidad que eligió el economista frente a la de la gobernadora María Eugenia Vidal, que busca su reelección.

"Me acuerdo de las críticas que se le hacían al 'aparato'. La verdad que ver recorrer a quien quiere ser gobernador de esta provincia los 300 mil kilómetros cuadrados del territorio con un pequeño auto y solo tres personas, contra helicópteros y recursos es impresionante", dijo, en medio de los aplausos de la militancia.

"Hoy en Chivilcoy lo vi hasta con un perro en la plaza. En el sur decimos que en el acto en el que hay un perro es al que va la gente. Porque los perros van donde está la gente. Y Máximo no me va a dejar mentir. ¿Es así o no, Maximo"?, preguntó la expresidenta a su hijo que seguía los discursos en primera fila junto a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa.

Tras recordar que Kicillof se graduó con medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires por mejor promedio de su camada en Economía, valoró la "sensibilidad" del candidato.

"Axel es muy especial, porque además de tener la capacidad tiene la sensibilidad. No conozco otro ministro de Economía que le proponga a un Presidente el Ahora 12, por ejemplo", remarcó, y agregó que "él lo hizo porque sabe lo que le pasa a la gente".

"Es necesario tomar la decisión de que a partir del 10 de diciembre haya un nuevo gobierno que se ocupe de los problemas de los argentinos", advirtió la exmandataria.

Respecto a esta alianza que han creado para presentarse en estas elecciones, dijo que "finalmente hemos tomado la decisión de construir algo diferente, no es que ahora pensamos todo igual, pero si estamos de acuerdo en una sola cosa: en que no se puede seguir sometiendo a los argentinos; todo tiene un límite y creo que este es el límite que la sociedad va a ponerle a este gobierno".

Además destacó que "esta provincia es un país dentro de otro país" y siguiendo los datos del libro que Kicillof presentó en La Plata dijo que "donde descolla esta provincia es en la industria manufacturera, porque representa casi el 50% del sector".

"Por eso cada vez que se instalan en la República Argentina proyectos neoliberales, la provincia que más lo sufre es Buenos Aires", remató.

Por su parte, el precandidato a gobernador bonaerense sostuvo que "se necesita menos marketing, menos ´carajo´ y más trabajo para la provincia de Buenos Aires".

"Necesitamos menos publicidad y más educación, menos deuda y más producción, necesitamos menos chamuyo y más salud pública, menos marketing y más trabajo; como pensamos hoy, menos 'carajo' y más trabajo para la provincia de Buenos Aires", dijo Kicillof aludiendo a una frase del presidente Mauricio Macri en un acto reciente.

"Este cierre de campaña que estamos haciendo es épico, porque en toda la provincia la gente está despierta, nadie bajó los brazos, no se fue a su casa, no se asustó. Nadie se olvidó, nadie tuvo miedo, porque saben que esto lo tenemos que hacer con todos y entre todos", sostuvo Kicillof.

En su punteo incluyó a los maestros, los jubilados, los científicos, los trabajadores, los empresarios y los productores. "Es con todos, para todos y es de todos", sentenció.

También apuntó a Vidal cuando dijo "a quién se le ocurre llevar una guerra santa contra los maestros y maestras de Buenos Aires. En la escuela pública y la universidad pública no caés, ellas te elevan".

El precandidato eñaló que si gana las elecciones "los productores agropecuarios van a tener crédito". Y agregó: "Tenemos que volver con el sector rural, con el sector empresario. Y les quiero agradecer por las críticas que hicieron, porque entendimos y vamos a volver distintos, mejores, somos otra cosa".