Con máxima polarización y la lupa en el nivel de afluencia, se define el primer round electoral

El resultado de las PASO arrojará una definición más acertada del contexto político para definir al próximo Presidente. La concurrencia será clave

Llegó el momento donde quedó atrás todo tipo de especulación posible, encuesta o análisis previo. Este domingo será el primer round electoral nacional. Si bien no habrá una definición concreta en los papeles, las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) servirán para obtener una radiografía completa sobre la temperatura política que existe entre los argentinos respecto a la polarización partidaria entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos.



Luego de la dispersión de datos que arrojaron las distintas encuestas durante todo el año, será clave conocer tanto el número de votos conseguidos por cada lista como también el porcentaje de asistencia en la emisión de los sufragios.



De hecho, desde el Gobierno se busca incrementar la asistencia de votantes y que se alcance, al menos, un presentismo similar al registrado en las PASO de 2015, donde se llegó al 75%. Una cifra superior al 72,4% de las primarias de las legislativas de 2017.



Ocurre que, de acuerdo con la cantidad de votos reunidos por los principales candidatos y el presentismo captado, los resultados del domingo podrían llegar a anticipar cómo quedarán las chances para las generales del 27 de octubre. Según el consenso de todos los analistas, a mayor afluencia, mayores serán las posibilidades de un buen resultado para el macrismo.

Por otro lado, más allá de que el "plato principal" es la elección nacional -en la que también se elegirán diputados-, se votarán primarias para obtener las listas definitivas a gobernador en las provincias de Buenos Aires y Catamarca, respectivamente, como también a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Además, en la misma jornada de domingo, en Santa Cruz habrá generales para elegir gobernador.



Por eso será un domingo con varias definiciones vinculadas con la cantidad de asistencia y preferencias partidarias, que podrían reconfigurar el microclima electoral de cara a la recta final.

Porcentajes bajo la lupa

Los analistas anticipan que el escenario quedará más claro según el porcentaje de votos obtenido tanto por "Los Fernández" como por el oficialismo. En caso de que uno de los dos obtenga más del 42% y le saque más de 6 o 7 puntos de distancia, tendrá serias chances de imponerse en primera vuelta dentro de dos meses.



En cambio, si el porcentaje obtenido por la primera fuerza es más bajo del 40% y la distancia con su perseguidor sea de pocos puntos, se descuenta que la definición podría ser en balotaje.

Lo cierto es que si algún partido llega al 45%, o si obtiene alrededor de 40% y le lleva unos 10 puntos a su segundo, según la ley electoral, tiene todo servido para arribar a Casa Rosada si repite esos resultados en octubre. Todo está por verse en las cifras que se pondrán en relieve.



Como dijo el propio Mauricio Macri en uno de los actos de cierre de campaña, "este domingo se deciden muchas cosas".



La llave para entender esta frase es que en base a los resultados del domingo, el mercado evaluará si ya existe un posible ganador o si la pelea sigue sin definición concreta. En el fondo, en la City se sabe que la polarización es grande y entre los dos principales candidatos se define el 80% de los votos.

Pero lo que más preocupa a los inversores es que "cada uno de los frentes maneja agendas diferentes", según resumió a iProfesional el economista Ramiro Castiñeira.



Un resultado muy desfavorable para el oficialismo podría recalentar el clima entre los inversores y generar una mayor incertidumbre, algo que se trasladaría a un incremento en el precio del dólar y, en consecuencia, a una suba de la inflación. Esto afectaría el clima electoral para las aspiraciones de reelección de Mauricio Macri en octubre.



"Está claro que el Gobierno necesita mucha participación. En las últimas PASO concurrió a votar mucha menos gente que la que fue después a las elecciones generales", dice a iProfesional el analista político Alejandro Corbacho.

Respecto a lo que se debate en estas elecciones, afirma que "están en juego dos modelos opuestos de país".

"La grieta se ha profundizado y por eso hay temores respecto a los resultados", apunta.

Datos en juego

A nivel numérico, la cantidad de electores en todo el país supera los 33,8 millones. Para esta instancia se incorporaron alrededor de 740.000 votantes respecto a la elección de 2017.



Un dato a tener en cuenta es que el 37% de estas "altas" en las listas corresponden a la provincia de Buenos Aires, un porcentaje similar a lo que representa este distrito en el total del electorado nacional, con sus 12,5 millones de votantes. El más poblado del país.



Las provincias que siguen en el listado con mayor cantidad de votantes son:

-Córdoba (2,95 millones).

-Santa Fe (2,76 millones).

-Ciudad de Buenos Aires (2,56 millones).

Luego se ubica otro grupo de provincias que registra, en cada caso, alrededor de un millón de electores, encabezado por Mendoza (1,4 millones) y Tucumán (1,3 M), seguido más atrás por Entre Ríos, Salta y Chaco.



En cuanto a las ofertas políticas, más allá que para Presidente de la Nación y vice se presentan 10 propuestas o listas, si se suman diputados y los cargos provinciales, el total de candidatos en todo el país llega a los casi 1.200.

Para tener una idea, en base a la ley electoral, solamente aquellos postulantes que reúnan más de 1,5% de los votos válidamente emitidos podrán presentarse en la siguiente instancia: las generales del 27 de octubre.



Por lo tanto, si se repite el nivel de 75% de asistencia a las urnas que hubo en la última PASO presidencial, cualquier candidato al máximo cargo nacional debería reunir más de 370.000 votos para ser elegido para participar en las generales.



Entre las principales ofertas de las diez listas presidenciales se encuentran:



-Juntos por el Cambio (ex Cambiemos): la lista oficialista presenta como precandidato a Mauricio Macri, acompañado por Miguel Ángel Pichetto, abogado y ex legislador justicialista. Este frente está compuesto por ocho partidos, entre los que se destacan el PRO, la UCR, la Coalición Cívica-ARI, el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), entre otros.

-Frente de Todos: el precandidato es Alberto Fernández, acompañado en el puesto de vicepresidenta por Cristina Fernández de Kirchner. La fuerza electoral está compuesta por 15 partidos, donde se destacan el Partido Justicialista (José Luis Gioja), Frente Renovador (Sergio Massa), Compromiso Federal (Alberto Rodríguez Saá), Partido Comunista (Víctor Kot), Unidad Popular (Victor de Gennaro), Proyecto Sur (Pino Solanas) y Somos (Victoria Donda), entre otros.

-Consenso Federal: el frente que quedó en pie tras la disolución de Alternativa Federal, luego de las salidas de Massa y Pichetto, lleva como precandidato presidencial al exministro de Economía Roberto Lavagna, acompañado en la fórmula al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Entre los siete partidos que lo conforman se ubican el GEN, Movimiento Libres del Sur, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, entre otros.

-Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT): presenta a Nicolás del Caño en la disputa presidencial, con Romina del Pla como precandidata a vice. Esta fuerza es la unión entre el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

-Nuevo Más: la fórmula presidencial lleva a la joven socióloga Manuela Castañeira, acompañada por Eduardo Mulhall.

-Frente Despertar: su fundador y precandidato presidencial es el economista José Luis Espert, acompañado en el tándem por el periodista Luis Rosales. Los tres partidos que integran esta lista son la Ucedé, el Libertario y UNIR.

-Frente Nos: su precandidato es el militar retirado y exdirector general de la Dirección nacional de Aduanas durante el primer año del gobierno actual, Juan José Gómez Centurión. Lo acompaña la diputada Cynthia Hotton. Esta agrupación es compuesta por los partidos Conservador Popular, Acción Chaqueña, Fuerza Republicana y Nueva Unidad Ciudadana.

-Partido Autonomista Nacional (PAN): presenta como precandidato presidencial al abogado José Antonio "Pocho" Romero Feris, ex gobernador de la provincia Corrientes y con amplio historial legislativo. Va acompañado por Guillermo Sueldo.

-Frente Patriota: la fuerza de ultraderecha cuenta con el precandidato a Presidente Alejandro Biondini, acompañado por Enrique Venturino.

-Movimiento de Acción Vecinal: su precandidato es el abogado y ex radical Raúl Albarracín, acompañado por Sergio Pastore, que busca la revancha tras haber obtenido apenas el 0,18% de los votos en las PASO de 2015.

Elecciones paralelas

Además de dilucidarse quiénes serán los candidatos a Presidente de la Nación y a diputados nacionales, se votará también para elegir a los máximos representantes en la Ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires y Catamarca. Asimismo, se votará gobernador en Santa Cruz.

En la Ciudad de Buenos Aires se presentarán nueve listas de precandidatos a ser jefe de Gobierno, entre las que resaltan la de Horacio Rodríguez Larreta, que buscará su reelección por la alianza Juntos por el Cambio, acompañado por Diego Santilli. Por el lado del Frente de Todos irá Matías Lammens, presidente del club San Lorenzo de Almagro, con la periodista Gisela Marziotta.



En tanto, por Consenso Federal, la considerada tercera fuerza porteña, irá con el precandidato a jefe de gobierno el economista Matías Tombolini.



En provincia de Buenos Aires, más allá de conocer a los precandidatos definitivos, la lucha estará centrada en ver la cantidad de votos obtenidos por María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) y Axel Kicillof (Frente de Todos).