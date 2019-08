Alberto F. pidió acompañamiento a los cordobeses: "Vamos a construir el país federal que todos soñamos"

En el cierre de su campaña de cara a las PASO, el precandidato a presidente del Frente de Todos volvió este jueves a buscar el voto de Córdoba

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó el cierre de campaña en la ciudad de Córdoba, plaza elegida por su poderío electoral, de cara a las PASO del domingo.



El acto proselitista se realizó este jueves en el predio del Orfeo Superdomo, ubicado sobre Manuel Cardeñosa 3450, del barrio Alto Verde, en donde el ex jefe de Gabinete de su actual compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, volvió esta noche a buscar el voto de los cordobeses y se mostró confiado en que "en breve" la provincia también sumará al compromiso que este miércoles firmó con una docena de provincias.

"Le he dedicado todo el tiempo que los cordobeses merecen para que tratemos de entendernos con Córdoba y llevarnos mejor", señaló Fernández, sobre el primer tramo de la campaña nacional antes de la PASO del próximo domingo.

Según subrayó el ex jefe de Gabinete, "Córdoba es parte de una Argentina con la que uno sueña".

"Ayer faltaba Córdoba, pero estoy seguro que Córdoba en breve va a estar firmando ese compromiso para que también Córdoba se integre al proyecto de país que todos queremos", enfatizó.

En el transcurso del discurso, el ex jefe de Gabinete manifestó que "el dilema es ver en qué Argentina queremos vivir. Nosotros sabemos que es muy difícil vivir en un sistema que lo único que ha producido son pobres".

"Decían que tratando de bajar el consumo, iba a bajar la inflación. Y dice que va a seguir haciendo lo mismo. Presidente, aprenda de su experiencia si le cuesta estudiar", advirtió.

En cuanto a los resultados económicos de este Gobierno, indicó: "El 70% de lo que produce Argentina lo consumimos los argentinos pero: ¿qué se puede esperar si se destruye el mercado interno? Si el consumo se cae, cae la producción y si cae la producción, cae el trabajo. Y este es el resultado: 4,5 millones de pobres nuevos".

"Lo único que han sabido producir es pobreza", volvió a enfatizar, y agregó: "Y dicen que vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Es una invitación a saltar al precipicio".

En cuanto a lo que espera hacer en caso de ser electo, dijo: "Voy a ocuparme de que los asalariados recompongan su salarios, de que los jubilados tengan gratis sus medicamentos, y ellos preguntan con qué lo van a pagar: 10 días de intereses de las Leliq lo pueden pagar".

Ya cerca del final, volvió a señalar la necesidad de contar con los votos de la provincia mediterránea. "Necesitamos que Córdoba también sea el motor de cambio. Vamos a hacer el país federal que todos soñamos con todas las provincias y con Córdoba de pie. Le pidió acompañamiento a Córdoba", remarcó

Estuvo acompañado por los principales precandidatos a diputados nacionales por Córdoba, entre ellos, el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández; la diputada nacional Gabriela Estévez, y el jefe la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), Pablo Chacón.