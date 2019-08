Macri cerró campaña con fuerte apoyo a Vidal: "Ella nunca arruga, cuando está convencida es una topadora"

Las principales figuras del oficialismo estuvieron en el acto de cierre de campaña en Vicente López. Elogios para la gobernadora

El presidente Mauricio Macri y aspirante a la reelección por Juntos por el Cambio se emocionó esta jueves al manifestar su nivel "de admiración, respeto y cariño por María Eugenia" Vidal, a quien elogió por su "coraje y sensibilidad", en el acto de cierre de campaña de esa coalición en Vicente López.

Se trató del último acto de Juntos por el Cambio antes de que comience a regir la veda electoral este viernes y de la votación del domingo, en el que se dio cita toda la plana mayor de dirigentes de los gobiernos nacional, provincial y porteño, además de los candidatos de las tres jurisdicciones, que el oficialismo pondrá en juego este año.

En este marco, Macri llamó a los bonaerenses a votar por la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, a la que describió como "una leona, una topadora que se animó a hacer cosas que nadie hizo".

"Cuando la ves, ves el alma sana, transparente, sincera, con enorme vocación de servir, por eso les digo no se pierdan a María Eugenia Vidal", afirmó Macri sobre la actual gobernadora.

"Nunca arruga, porque está. Cuando está convencida es una topadora", dijo el Presidente. Y agregó: "Vidal es pura capacidad y coraje".

Los intensos elogios motivaron lágrimas en la mandataria provincial, que enseguida se vieron reflejadas también en Macri, visiblemente emocionado.

Batalla contra las mafias

Macri, quien aspira a la reelección acompañado en la fórmula por el senador peronista Miguel Angel Pichetto, dijo que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado". Y agregó que "este domingo se definen muchas cosas, porque esta incertidumbre nos hace daño".

"Se define si seguimos hacia el futuro y volvemos al pasado. Si seguimos dando batalla contra los narcos, las mafias y la corrupción", afirmó.

El Presidente añadió que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado y cuanto antes lo hagamos, antes lo vamos a lograr".

El mandatario también utilizó el argumento de la herencia recibida para motivar a los presentes en el acto. En este sentido, sostuvo que hoy a "recordar lo que era el país" cuando llegó al gobierno e instó a "mirar los hechos de todos los días, que no son discursitos ni relato".

"La provincia de Buenos Aires es el perfecto ejemplo de lo que era el abandono y la resignación, producto del desinterés pero también producto de las mafias y la corrupción", insistió.

"Vayan a votar"

Previamente, Vidal pidió a los bonaerenses que "vayan a votar" y enfatizó: "No sólo porque es un derecho, sino porque es una enorme oportunidad de decidir con tu voz. Ahora no podemos bajar los brazos, porque nos merecemos más, si no los bajamos después de tantos años de mentira, no los podemos bajar ahora".

"Yo no estoy acá por los cargos, no vine a hacerme rica, vine a dar las peleas que nadie se animó a dar, para que vivamos mejor", enfatizó la gobernadora.

Y completó: "La prioridad sos vos, son tus hijos, son tu familia, la prioridad para mí no es una cara sin nombre, para mí tiene rostro, nombre y apellido. Y sé donde viven, los conocí caminando los 135 municipios de la provincia".

"Les quiero decir a los bonaerenses que mi corazón está en los 17 millones de personas que viven en esta provincia, por eso les tengo que pedir que me sigan sosteniendo la mano, como lo hicieron estos tres años y medio", finalizó Vidal.

Del acto también participaron el intendente local, Jorge Macri; el primer precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, y el vicegobernador y precandidato a renovar su mandato, Daniel Salvador.

Además, estuvieron la Vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el de Hacienda, Nicolás Dujovne; el canciller Jorge Faurie, y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros dirigentes.

También estuvieron el precandidato a Vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto; el postulante a senador por la Ciudad, Martín Lousteau y la primera dama, Juliana Awada.