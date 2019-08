Santa Cruz: con un clima de incertidumbre, se elige gobernador en la cuna del kirchnerismo

Es la única provincia que definirá cargo este domingo y, además, tendrá Ley de Lemas. También habrá PASO a gobernador en Catamarca

En la provincia que representa a la cuna del kirchnerismo, debido a que allí comenzó su carrera política Néstor Kirchner, se definirá "algo más" importante que los candidatos a Presidente y diputados nacionales en las PASO, ya que también elegirá a su futuro gobernador.



Este domingo, en las elecciones generales de Santa Cruz, Alicia Kirchner buscará su reelección, en la que deberá competir con otros 11 candidatos, en medio de un clima polarizado en todo el país por las presidenciales y, a la vez, en un marco de votación provincial muy particular, porque estará desdoblada y regida bajo la ley de lemas.



Como si fuera poco, este territorio en el que vota menos de 1% del padrón nacional, se verá convulsionado por la presencia de una de las fundadoras del partido que gobierna en dicho distrito desde 1991, Cristina Kirchner, que irá a sufragar a Río Gallegos.



En la provincia patagónica se votará este domingo, por un lado, a las internas nacionales y, de forma separada, a gobernador y vice, diputados provinciales y diputados de los pueblos.



El resto de los cargos locales que no entran en juego ahora, como intendentes, concejales y municipales, se seleccionarán en la votación de octubre, una medida surgida luego que la legislatura santacruceña modificó el artículo 1° de la Ley 55, según informó el boletín oficial.



La particularidad de Santa Cruz es que se trata de la única provincia que vota gobernador por la Ley de Lemas, un sistema que en el país sólo se utiliza para instancias menores en Misiones y Formosa, y que tiende a desaparecer en su uso.



¿Qué es la Ley de Lemas? El también llamado doble voto simultáneo, ya que define al mismo tiempo la interna de cada fuerza y a la vez la elección general, posibilita que cada frente electoral, o lema, pueda inscribir distintos sublemas de candidatos que lo representen. Y a la hora de contabilizar el resultado final, se suman los votos obtenidos por todos esos sublemas, por lo que resulta ganador el lema que fue más elegido.



El rechazo general a utilizar este sistema se debe a que el candidato que resulta ganador no siempre resulta ser el más votado, por lo tanto se lo considera que es proclive a favorecer a la hegemonía del oficialismo local.



Asimismo, desde la práctica, ayuda a la confusión con la excesiva cantidad de boletas para elegir (una por cada sublema de cada frente) y que, en definitiva, termina beneficiando a un candidato que no se desea votar.



Los antecedentes en Santa Cruz de este polémico sistema se remontan a las últimas elecciones a gobernador, en 2015, cuando Alicia Kirchner resultó ganadora pese a que su principal rival, el radical Eduardo Costa de Cambiemos, tuvo 12.389 votos más que ella.



Esto ocurrió porque la actual gobernadora, que lideraba la intención de voto de su lema, sumó las boletas del sublema del peronista Daniel Peralta, lo que le permitió sobrepasar a Costa. Así, pudo ganar por 87.220 votos a 79.495 que obtuvo Cambiemos.

Mapa de candidatos

Por estas reglas de juego, en la elección de este domingo, en Santa Cruz participarán cerca de 780 candidatos en 219 sublemas distribuidos en 17 lemas o frentes.



Puntualmente, para la lucha por la gobernación competirán 12 candidatos, de los cuales siete son sublemas que pertenecen a Nueva Santa Cruz (NSC), ex alianza entre Unión para Vivir Mejor y Cambiemos.



En esta fuerza se destaca el senador Eduardo Costa (UCR), que buscará por cuarta vez el cargo y, como se mencionó anteriormente, fue el que reunió más votos en 2015 pero perdió por la ley de lemas.



Otros sublemas postulados por NSC son los de la diputada provincial Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano), José María Carambia (de Movere e intendente de Las Heras), Antonio Tomasso (del PRO e intendente de San Julián), Héctor Daniel Vidal (Partido Fe-Movere), Omar Fernández (socialismo) y José Blassiotto (Frente Renovador Auténtico). Este último también es precandidato a diputado nacional por Consenso Federal, el partido de Roberto Lavagna.



A ellos se suman tres sublemas del Frente de Todos. Uno de ellos es el de la actual gobernadora Alicia Kirchner, que busca su reelección. Los otros están encabezados por Javier Belloni (intendente de El Calafate, que tiene buena imagen y ya lleva tres mandatos) y Claudio Vidal (titular del Sindicato de Petróleo y Gas).



Entre las dos fuerzas mencionadas se reúnen 10 candidatos o sublemas, y otros dos se presentan de manera independiente: Daniel Peralta de Santa Cruz Somos Todos, que en 2015 también se presentó como candidato a gobernador, pero dentro del mismo partido que Alicia Kichner.



El último aspirante a la gobernación es Omar Latini de Frente de Izquierda-Unidad.



Según tres encuestas a las que accedió iProfesional que relevaron a Santa Cruz, los resultados son muy dispares entre sí. Lo que se puede afirmar es que, a nivel general, los dos principales lemas (Nueva Santa Cruz y Frente de Todos) se encuentran muy parejos al reunir alrededor de 35% cada uno.



Respecto a los candidatos de cada fuerza, se daría un escenario similar al de cuatro años atrás, con una lucha palmo a palmo entre Alicia Kirchner y Eduardo Costa. Algunos no descartan que se sume a la pelea Javier Belloni.

Santa Cruz, en números

Este domingo podrán presentarse a votar en la provincia patagónica unos 252.428 electores, apenas el 0,75% del electorado nacional, pese a que se trata de la segunda provincia más grande, medida en superficie (representa el 8,8% de la Argentina).



A nivel geopolítico, Santa Cruz está dividida en 7 distritos, con un total de 15 municipios. Se considera que los distritos que pesarán en la elección están encabezados por Río Gallegos y la franja norte de la provincia, liderada por Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, que reúnen alrededor del 80% de todo el padrón.



Santa Cruz posee 109 empleados públicos cada mil habitantes, por lo que es uno de los distritos con este índice más elevado, después de Tierra del Fuego (118), y representa más del doble que el promedio del país, que es de 51 trabajadores públicos por cada mil. En tanto, Catamarca es el tercero en la lista con 109 empleados del Estado por cada mil habitantes.

En Catamarca hay PASO provincial

Justamente, en Catamarca también habrá este domingo PASO para elegir gobernador, donde están habilitados 319.290 electores para votar, cerca del 1% del padrón nacional.



Por el lado de los candidatos, la gobernadora justicialista Lucía Corpacci, médica de profesión, no competirá por tercer mandato, pese a que podría presentarse según permite la constitución local. Gente de su entorno asegura que desea tomar distancia para darle un aire de renovación al partido.



En su lugar, presenta como precandidato a la gobernación a Raúl Jalil, empresario que es el actual intendente de la capital provincial, y tiene serias chances de imponerse por un amplio margen en las PASO.



En total se presentan en Catamarca unas 8 listas, de las cuales varias de ellas representan a diversos partidos de izquierda.-