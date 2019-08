Artana: "Si hay atraso cambiario, no es de magnitud importante"

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, sostuvo que el Gobierno nacional "ha hecho el 60% o 65% de lo que había que hacer" en materia fiscal.

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, sostuvo que "si hay un atraso cambiario, no es de una magnitud muy importante", al mismo tiempo que aseguró que el Gobierno nacional "ha hecho el 60% o 65% de lo que había que hacer" en materia fiscal.



"Si hay un atraso cambiario, no es de una magnitud importante", indicó Artana en declaraciones radiales, al mismo tiempo que remarcó que la incidencia del valor del peso argentino respecto del dólar "va a depender de lo que se haga". En el último mes, el Banco Central aumentó la tasa 5%, pero la divisa estadounidense subió 9%.



Según Artana, "en la medida en que se avanza en reformas estructurales para mejorar la productividad de la economía, ésta aguanta con un tipo de cambio más bajo", en cambio, consideró que "si no se hace nada" se debe ayudar a la economía "con un tipo de cambio más depreciado".



El economista jefe de FIEL destacó que "se ha corregido" el atraso cambiario que se registró en 2015 y 2017, y aseguró que no ve "un problema cambiario como en aquellos dos momentos".



Por otro lado, Artana consideró que en materia fiscal el Gobierno nacional "ha hecho el 60% o 65% de lo que había que hacer", al mismo tiempo que consideró que el porcentaje restante "es lo más complicado".



Asimismo, previó que las principales complicaciones en materia económica que recibirá el próximo gobierno nacional será "inflación alta", y "el tema del Banco Central de cómo desarmar las Leliqs y al mismo tiempo cómo reforzar las reservas".