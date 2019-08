En la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta apuesta a ganar en primera vuelta y Lammens sueña con el batacazo

El otro objetivo de Rodríguez Larreta es aportar la mayor cantidad de votos para la reelección de su jefe político Mauricio Macri

La ciudad de Buenos Aires es la única que le aporta una cuota de tranquilidad al macrismo. Luego de doce años ininterrumpidos de gestión, el oficialismo parece no haber sufrido el desgaste natural del ejercicio del poder y hasta podría llegar a ganar en primera vuelta.



En la elección de 2015, Horacio Rodríguez Larreta derrotó con lo justo a Martín Lousteau en la segunda vuelta (48,36% a 51,64%) tras haberle sacado más de 20 puntos de diferencia en la primera (45,56% a 25,47%). Para el balotaje, el líder de Eco pudo sumar gran parte de los votos del kirchnerismo y casi da el batacazo.



El kirchnerismo porteño decidió ampliarse. De la mano de Alberto Fernández, con un perfil joven, dialoguista, extrapartidario y no-kirchnerista, el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, llegó para ocupar ese espacio y "reconciliar a la gran familia progresista", que según explican incluye a los peronistas y a los liberal-progresistas. Otros referentes que supieron ser muy críticos con la gestión K, como Pino Solanas y Victoria Donda, complementan la oferta ensanchada del Frente de Todos.



En tanto, el economista Matías Tombolini representará a Consenso Federal -el espacio de Roberto Lavagna- con pocas expectativas, al igual que el productor teatral Roberto Valerstein, alfil del liberal José Luis Espert. No obstante, es posible que ambos ganen relevancia en una segunda vuelta ya que sus votos podrían jugar un rol clave tanto para una victoria del macrismo como de la oposición.



La izquierda, por su parte, irá dividida, aunque no tanto como otras veces. El FIT incorporó al MST, lo que pone por primera vez a los cuatro principales partidos trotskistas en la misma boleta. El MAS y la agrupación de Luis Zamora -Autodeterminación y Libertad- irán por separado. Ambos espacios fueron invitados a sumarse al frente pero, curiosamente, las diferencias resultaron más importantes que las coincidencias. Un poco más del 3% de los votos es lo que necesitan para meter un legislador porteño.



La elección porteña girará en torno a dos incógnitas: cuánto influirá negativamente la imagen de Mauricio Macri en la intención de voto de Rodríguez Larreta y qué porcentaje de los votos de Lousteau se trasladarán mecánicamente hacia Juntos por un Cambio.

La primera pregunta determinará si es posible una victoria en primera vuelta. La segunda, las chances de Lammens de romper el techo histórico del kirchnerismo sumando a los progresistas no-k y a los desencantados del macrismo.



Desde el comando de campaña del Frente de Todos especulan con que la unificación con las elecciones nacionales los favorecerá: "Nuestra fórmula presidencial es la locomotora que va a traccionar los votos, a ellos Macri los tira para abajo", señalaron a Infobae. Además, confían en que la exposición mediática de las PASO, la generales, el debate y un eventual balotaje, terminarán por resolver el principal problema de Lammens: un alto nivel de desconocimiento que todavía ronda el 30 por ciento.



Desde el punto de vista político, ambos extremaron la polarización. El larretismo sindicó a Lammens simplemente como "el candidato kirchnerista" para apelar a cierto rechazo de los porteños por el peronismo. Al tiempo que Lammens advirtió que "Larreta es Macri" ya que además de ser parte del mismo partido "apoyó todas sus políticas económicas".



Además de presidente y jefe de Gobierno, los porteños elegirán tres senadores nacionales, doce diputados, 30 legisladores porteños y comuneros.



La fuerza que más votos obtenga se quedará con dos bancas en Senadores y la tercera irá para el que salga segundo. Si no hay grandes sorpresas Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri entrarán en representación de Juntos por un Cambio, y el ex presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde, por el Frente de Todos. El camporista es un leal a Cristina Kirchner que reforzará su posición en la Cámara alta si esta no resultara electa vicepresidente.



En Diputados, Juntos por el Cambio arriesga seis bancas y las otras seis son del Frente de Todos (FpV 3, el FR 2 y Somos 1). El macrismo calcula que se alzará con la misma cantidad, o incluso podría llegar a ocho. Tanto el FIT como Consenso Federal y Despertar aspiran a poder ganar aunque sea un escaño.



Además, en la Legislatura el oficialismo porteño pone en juego 18 bancas (15 del PRO, 2 de Confianza Pública y 1 de la Coalición Cívica) y dependiendo de los números finales podría ganar entre 14 y 15. Este dato también tiene gran importancia política debido a que gracias a las nuevas alianzas con la UCR y el Socialismo, el larretismo se garantizaría por dos años más una mayoría simple que le permitirá -como hizo a lo largo de 2018- aprobar los proyectos de ley más importantes para el Ejecutivo sin necesidad de negociar con la oposición.