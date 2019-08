"Sin duda, el mundo mira esta elección", afirmó Marcos Peña

El jefe de Gabinete compartió con Horacio Rodríguez Larreta el tradicional desayuno antes de votar en las elecciones de este domingo

Con las mesas ya habilitadas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejó en claro la importancia que tienen los comicios, y afirmó que "sin duda el mundo mira esta elección".



"Sobre todo la región y aquellos países que están más vinculados con nosotros. Para todo aquel que está interesado en la Argentina, esta elección es muy importante. Y también es muy importante para los argentinos", sostuvo el funcionario.



Peña participó del tradicional desayuno que los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires del oficialismo, encabezados por Horacio Rodríguez Larreta, realizan en el Café Tortoni antes de sufragar. Allí, el Jefe de Gabinete pidió que la gente concurra a las urna.



"Nos ha tocado un clima muy lindo en todo el país así que no hay excusa para no ir a votar, es una jornada para disfrutar lo que es una fiesta cívica. A la noche haremos los análisis sobre la forma en que se expresaron los argentinos", expresó.



Peña también hizo referencia a la expectativa de los mercados en los resultados electorales: "No es indistinto para la economía lo que va a pasar en la elección", analizó.



Por último, consultado sobre la polémica en torno a la empresa Smartmatic, encargada de la transmisión de los datos para el escrutinio provisorio, Peña minimizó las críticas y dijo que serán "los comicios más transparentes de la historia".