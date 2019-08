Alberto Fernández: "Marcos Peña habla porque está nervioso"

Alberto Fernández, se refirió a declaraciones del jefe de Gabinete de Mauricio Macri quien señaló que el lunes la economía no será indiferente

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo esta mañana que su fuerza busca "que no se violente la voluntad popular" y consideró que el jefe de Gabinete, Marcos Peña -que había hecho declaraciones más temprano- "está hablando porque está nervioso".



Fernández dialogó con periodistas esta mañana cuando salió de su departamento, ubicado en Puerto Madero, para pasear a su perro Dylan.



"Hace meses que la economía no es indiferente a lo que pasa en el país. Marcos Peña está hablando porque está nervioso, yo estoy en veda", dijo Fernández al ser consultado sobre declaraciones previas del jefe de Gabinete, quien había dicho que "lo que está pasando en los mercados sin duda tiene mucho que ver con la expectativa respecto a la elección".



Además, el precandidato -que es secundado por la ex presidenta Cristina Kirchner en la fórmula presidencial- dijo que "las dudas persisten" sobre el escrutinio provisorio a manos de la empresa venezolana Smartmatic.



"Nos genera muchas dudas el modo como se contrató esta empresa, la naturaleza de la empresa y los antecedentes", dijo Fernández, cuyo partido había pedido la semana pasada que Smartmatic fuera apartada de los comicios.



"Generamos nuestro propio centro de cómputos, ese sí funciona bien y bueno, controlaremos", dijo el candidato sobre el modo en que supervisarán la elección.



También sostuvo que tanto él como la ex presidenta le dieron un mensaje a sus fiscales: "Todos atentos, todos cuidando hasta último minuto la boleta", sostuvo.



Consultado sobre si no los conformaban las explicaciones del Gobierno sobre los supuestos beneficios que tendrá este escrutinio provisorio, lo negó.



"El Gobierno no dijo nada, lo único que acumula son fallos en el sistema", apuntó.



Además aseguró que que el objetivo de su fuerza es "que no se violente la voluntad popular" ni siquiera "10 minutos".



Consultado sobre la ausencia de la ex presidenta, que viajó a Santa Cruz la semana última y esperará los resultados en esa provincia, aclaró: "Hablo permanentemente con ella, para mi es lo habitual".



"No está en Buenos Aires pero está permanentemente en contacto conmigo", aseguró.



Finalmente Fernández consideró que "hoy es un día importante" y que "lo que tiene que entender la gente es que con su voto define el futuro y que su voto pesa".