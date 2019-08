Macri votó y afirmó que en estas elecciones "se definen los proximos 30 años" de la Argentina"

El presidente Mauricio Macri, al emitir su voto, afirmó que "esta elección expresa mucho" para la Argentina tanto "hacia adentro" y como "hacia afuera"

El presidente Mauricio Macri fue contundente luego de emitir su voto en la Escuela N° 16 Wenceslao Posse sobre la calle Juncal. "Esta elección define los próximos 30 años", afirmó el Jefe de Estado con relación a las PASO, y agregó: "Son muy importantes porque expresan muchas cosas, hacia adentro y hacia afuera".





El mandatario aseguró que los primeros resultados se conocerán después de las 21, aunque -afirmó- recién a las 22.30 habrá una tendencia. "Nosotros creemos en continuar estas reformas que estamos haciendo", señaló.



Por otro lado, y ante la consulta sobre la reacción de los mercados frente a una eventual derrota del oficialismo, Macri expresó: "Los mercados obviamente esperan que sigamos en el mismo camino. El mundo espera que sigamos por el mismo camino (…) Es muy importante lo que pase en esta elección. No es que las PASO no sirven. Es una elección, expresa muchas cosas hacia adentro y hacia afuera del país. Con lo cual hoy es importantísimo que la gente vaya a votar", completó.



Más temprano fue el turno de emitir su voto del precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Lo hizo en la UCA de Puerto Madero. El compañero de fórmula de Cristina Kirchner recibió el apoyo de decenas de ciudadanos que se acercaron al lugar y se sacó selfies con muchos presuntos votantes de su espacio.



"Cada vez que los argentinos votan, para los que alguna vez no vivimos en democracia, valoramos mucho este día. Para mí es un día muy importante, es un día donde los argentinos deciden su futuro y me parece muy valioso que eso ocurra", afirmó.



También votó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Entre otras cosas, aseguró estar "muy tranquila" tras la campaña hecha en la Provincia y le pidió a los bonaerenses que "todos vayan a votar porque es la oportunidad de hacer oír nuestra voz". Además, señaló que esta elección "es un paso más para consolidar la democracia" y que desde Juntos por el Cambio vienen trabajando "para garantizar la tranquilidad de los argentinos".



Consulta a acerca de las cuestiones que se deberán rediscutir luego de esta elección, la gobernadora remarcó que entre las más importantes están "votar sin listas sábana en papel" y "repensar el sistema de PASO".