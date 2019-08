Votó la Ciudad de Buenos Aires: entre la confianza de Larreta y la expectativa de Lammens

El oficialismo quiere lograr una victoria en primera vuelta mientras que el candidato del Frente de Todos busca mejorar los números del kirchnerismos

Hoy es un día clave para la Ciudad de Buenos Aires, que elige candidato a Jefe de Gobierno, 30 candidatos a legisladores para integrar el Poder Legislativo porteño, siete candidatos a miembros titulares y cuatro suplentes integrantes de cada una de las quince Juntas Comunales.



El actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien votó en la Facultad de Derecho y cuenta con el apoyo de las encuestas, dijo luego de emitir su voto que esperaba que "la voluntad de la gente sea la que imponga el tipo de país en el que queremos vivir".

Te puede interesar ¿Qué sucede si alguien decidió no concurrir a votar en las PASO 2019?

Con 12 años ininterrumpidos de gestión, el oficialismo es un peso pesado en la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta lo que busca es revalidar ese título y mostrar que será rotunda el appoyo de los electores porteños de cara a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Su expectativa es lograr una victoria en primera vuelta.



Para lograr en primera vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, se debe superar el 50% de los votos. En 2015 Rodríguez Larreta derrotó a Martín Lousteau en segunda vuelta (51,64% a 48,36%), tras haberle sacado más de 20 puntos de diferencia en la primera (45,56% a 25,47%). Este año Lousteau competirá junto a Cambiemos.



De la vereda de enfrente apareció Matías Lammens, el presidente de San Lorenzo, con un perfil joven, no vinculado al kirchnerismo, que hace su debut en una elección buscando sorprender y llevar al Frente de Todos, mejores números de los que lograron en el pasado Daniel Filmus y Mariano Recalde.

Lammens votó en la Escuela N°6 Vicente Fidel López, en el barrio de Palermo. Allí habló con los periodistas y dijo: "Esperemos que se respete el voto de los argentinos, que no pase nada raro, que no nos quiten la alegría de votar. Gane quien gane".



Rodríguez Larreta persigue además un segundo objetivo, conseguir una buena base de votos para encausarlos hacia la reelección de Mauricio Macri, en un distrito que representa un 8,1% del padrón. Un dato nada menor frente a una elección que se especula podría definirse por diferencias pequeñas.