Lavagna llamó a Alberto Fernández y lo felicitó por el triunfo

El candidato presidencial del Frente de todos agradeció el contacto del ex ministro y dijo que es un hombre a quien valora y respeta

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se comunicó en la noche de este domingo en forma telefónica con el ganador de las PASO, Alberto Fernández, tras confirmarse la victoria del postulante del Frente de Todos.

"Agradezco el llamado y la felicitación de Roberto Lavagna, un hombre a quien valoro y respeto enormemente", tuiteó el ex jefe de Gabinete.

Te puede interesar ¿Qué sucede si alguien decidió no concurrir a votar en las PASO 2019?

Para ratificar el triunfo en octubre y sellar la victoria en primera vuelta, Fernández intentará seducir al votante independiente y moderado, que en alguna medida acompañó a Lavagna en estas PASO, quien finalizó tercero con más del 8%.

El candidato del Frente de Todos se impuso en las elecciones Primarias por algo más del 15 por ciento al actual presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Te puede interesar Crónica de una dura derrota: datos demorados, malhumor oficial y euforia en el kirchnerismo

Enojo por "robo de boletas"

Más temprano este domingo, la diputada Graciela Camaño afirmó que en Consenso Federal se sienten "competitivos para octubre y representamos a esa enorme cantidad de argentinos que no quieren estar en la brecha".



La precandidata a primera diputada bonaerense habló en el búnker de Consenso Federal junto al precandidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, y ambos agradecieron a los bonaerenses y a los "ciudadanos del país por haber llevado adelante este acto eleccionario. Esta jornada es un paso rumbo a octubre, donde se va a definir los destinos" de la Argentina.



Camaño dijo que su fuerza no dispone del poder económico del oficialismo ni del Frente de Todos, pero cree que han hecho "un muy buen papel en Mendoza, que habrá que verificarlo".



"En el noroeste viene peleado, ahí estamos. Al final del día vamos a tener una visualización correcta del resultado que va a estar más vinculado al titular de mañana que al resultado electoral" definitivo, agregó.



"Creemos que estamos competitivos para octubre y representamos a esa enorme cantidad de argentinos que no quieren estar en la brecha", advirtió.

Sin embargo, advirtió que durante el comienzo de las elecciones, las boletas de espacio "misteriosamente no estaban, y las llevamos al correo y nosotros las llevamos al Correo. Si vos no tenés un fiscal en la mesa para poner las boletas, la mesa se abre sin tu boleta".

"Hemos sufrido mucho robo, mucha dada vuelta de boleta", denunció respecto a lo ocurrido durante las PASO.



Respecto al control de la carga de votos, explicó que "todas las fuerzas políticas hemos acreditado técnicos informáticos. Hasta ahora verificamos dos episodios irregulares".



"El primero es que en el Correo advertimos que había 20 mesas cargadas cuando aún no se había lacrado el software, y los apoderados no firmaron el acta constitutiva", explicó.



El otro tema que advirtió es que en la provincia de Corrientes "sólo cargaban los datos de los diputados nacionales de la provincia de Cambiemos. Y eso también motivó una queja".



"Va a ser una larga noche porque vamos a reclamar todos los hechos que tengan que ver con la correcta transmisión de los datos", agregó.



Por último afirmó que faltaron boletas de su partido para comenzar los comicios en Bahía Blanca.



"Menciono Bahía Blanca porque recibí muchos mails de ciudadanos de allí y porque los medios de la ciudad se hicieron eco de la carencia total de nuestras boletas, pero también faltaron en las secciones 6ta, la 2da, algunas ciudades de la 5ta, de la 1ra y de la 7ma. En esos lugares nos han faltado boletas, y eso nos lleva a hacer una presentación para que el Correo en octubre no nos vuelva a hacer esta trapisonda", concluyó.