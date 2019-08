El mensaje de Cristina Kirchner: "Esperamos que esta nueva etapa sea de encuentro entre todos los argentinos"

La expresidenta y precandidata saludó a los votantes y afirmó que se abre una nueva etapa en el país, que espera que sea "de encuentro"

La expresidenta y candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, grabó este domingo un mensaje que fue difundido en el marco de los festejos que se daban en el búnker del Frente de Todos.

"Quiero, en primer término, felicitar a todos y cada uno de los argentinos y argentinas que durante todo el día han concurrido a votar. Es muy importante, porque se han desarrollado nuestras elecciones sin ningún tipo de inconveniente", comenzó.

En un clip evidentemente registrado antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales del escrutinio, dijo que "los números que estamos teniendo de las bocas de urna, de las mesas testigos, nos hacen ponernos muy contentos, muy optimistas".

En ese marco, agradeció a todos los "argentinos y argentinas" que apoyaron "esta propuesta del Frente de Todos".

En este sentido, Cristina explicó que el agradecimiento no era "solamente porque ganamos una elección, sino porque muchos argentinos comprenden y apoyan finalmente que las cosas deben cambiar en la Argentina".

"Estamos absolutamente conscientes del difícil momento que está atravesando el país. Y sobre todo la difícil situación de millones de argentinos, que no tienen trabajo, que no pueden llegar a fin de mes. Lo hemos charlado con tantos y con tantas durante tanto tiempo, que sabemos de qué se trata", afirmó.

Y añadió: "Tenemos que llegar a todos y todas, y darles la tranquilidad absoluta en cuanto a la responsabilidad con que afrontaremos esta nueva etapa, que esperamos sea de encuentro entre todos los argentinos".

"Todos debemos escuchar la voz de las urnas para intentar que la Argentina vuelva a tener la posibilidad de tener una vida mejor", sentenció.

"Así como estamos, no estamos bien ni tranquilos. Creo que, en gran parte, los argentinos hemos dejado de ser felices porque son demasiado grandes las dificultades y tensiones", completó la ex presidenta antes de "agradecer a todos aquellos que apoyaron y creyeron en esta propuesta".

Polémica por el escrutinio

En su mensaje, la candidata a vicepresidenta también le pidió esta noche al presidente Mauricio Macri que "no vuelva a ocurrir" con los datos de las PASO "lo que ocurrió" en las elecciones de 2017, en referencia a la demora de la carga y las supuestas diferencias entre los guarismos del escrutinio provisorio y el definitivo.

La compañera de fórmula de Alberto Fernández emitió un mensaje en video desde Río Gallegos, donde se encuentra después de haberse trasladado a esa ciudad para emitir su voto.

"Quiero pedirle al Gobierno y al presidente Mauricio Macri que, por favor, no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2017", advirtió la ex mandataria, al hacer alusión a la demora en la carga de datos del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de hace dos años, cuando la ex jefa de Estado accedió a una banca de senadora por la provincia de Buenos Aires.