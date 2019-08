Seis fórmulas presidenciales competirán en octubre y cuatro quedaron fuera de carrera

El MAS, el Frente Patriota, el Movimiento Acción Vecinal y el Partido Autonomista no lograron alcanzar el 1,5% necesario para competir el 27 de octubre

Seis fórmulas presidenciales consiguieron superar el 1,5% necesario para ingresar a las elecciones generales del 27 de octubre próximo y cuatro quedaron fuera de carrera.

Con casi el 90% de las mesas escrutadas, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se impuso por el 47,32% de los votos por sobre el 32,28% de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, y el 8,35% de Roberto Lavagna, de Consenso Federal, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Por detrás se ubican el Frente de Izquierda Unidad que lleva Nicolás Del Caño, con el 2,88 %, y el Frente NOS, del Juan José Gómez Centurión, con el 2,63 % de los sufragios, según informó la Dirección Nacional Electoral, mientras que en el caso de partido Unite, que lleva a José Luis Espert como canditato a presidente, alcanzó el 2,22% de los votos escrutados.

No obstante, cuatro fuerzas políticas que se presentaron a estas elecciones primarias no lograron superar este domingo el piso del 1,5 por ciento de los votos y no podrán volver a competir en los comicios generales de octubre.

De ellas, la que más votos obtuvo fue el Movimiento al Socialismo (MAS) de Manuela Castañeira Castañeira, la única candidata presidencial, que tuvo el 0,71 por ciento de los votos.

En tanto, el nacionalista Frente Patriota que postuló a Alejandro Biondini y Enrique Venturino logró apenas el 0,24 por ciento de los sufragios, mientras que el Movimiento Acción Vecinal, con la fórmula Raúl Albarracin-Sergio Pastore, sacó el 0,15 por ciento.

Finalmente, el Partido Autonomista, que propuso al exsenador José "Pocho" Romero Feris acompañado por Guillermo Sueldo solo consiguió el 0,11 por ciento de los votos.