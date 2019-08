Fernández busca llevar calma a los mercados: "Vamos a honrar las obligaciones del país"

El candidato presidencial del Frente de Todos aseguró que se pagará la deuda tomada y pidió a Macri "ordenar el desorden que ha armado"

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, intentó llevar calma a los mercados que este lunes reacciona a la derrota del presidente Mauricio Macri quien quedó 15 puntos del kirchnerista. "Vamos a honrar las obligaciones del país", dijo esta mañana luego de que el dólar se dispara en la venta online, cotizara en promedio $4 más que el viernes a $51 y en algunos banco llegara hasta los 56 pesos.

"Macri todavía tiene que gobernar hasta diciembre. Me gustaría que tome nota de lo que pasó ayer y que entienda que si hacemos las mismas cosas tenemos los mismos resultados. Quiero que se dé cuenta que tiene que cambiar ya, más allá del resultado electoral. Los argentinos no necesitamos más de esto tres meses más", dijo Alberto Fernández, el candidato presidencial por el Frente de Todos que este domingo obtuvo el 47,65% de los votos.



Al ser consultado sobre las jornadas que se avecinan en relación al comportamiento del dólar el dirigente dijo: "A los mercados siempre les digo lo mismo, lo único que tienen que entender es que objetivamente siempre han sacado las papas del fuego somos nosotros, los que siempre pagamos las deudas somos nosotros, los que siempre sacaron al país somos nosotros".



Fernández garantizó que el espacio político que lidera hará "honor a cada palabra y a cada cosa" dicha durante la campaña, y tras expresar su satisfacción porque "los argentinos entendieron el mensaje", dijo que buscará convencer a quienes no lo votaron "porque la Argentina que viene necesita de todos y debemos integrarnos", en declaraciones formuladas hoy a Radio 10.



El candidato agregó "nos han dejado un cuadro de situación tan complejo que solo nos queda ponernos codo a codo y ver cómo salimos adelante".

"Hemos advertido que estamos viviendo una economía ficticia y el Gobierno no ha dado respuesta. El presidente tiene que ordenar el desorden que ha armado antes de dejar el mandato", amplió.

Fernández aclaró que no recibió ningún llamado ni felicitación del Gobierno. "Sé que el ministro de Interior se comunicó con Wado de Pedro y Felipe Solá, pero para explicar la demora en la entrega de datos".



El ganador de las PASO remarcó el apoyo de los gobernadores del peronismo, los sindicalistas de la CGT como Héctor Daer y a los más combativos, como Hugo Moyano y Sergio Palazzo.



"La unidad era una condición necesaria para poder ganar, por eso fuimos generando acuerdos", destacó Fernández al explicar la victoria.



"Nada hubiese sido posible sin la iniciativa de Cristina de bajar a un segundo plano", agregó.