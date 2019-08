La carta de Dujovne: "Mi salida es coherente con la pertenencia a un gobierno que escucha a la gente"

Una carta escrita en tono coloquial en la que afirma que la gestión necesita "una renovación significativa en el área económica"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó hoy su renuncia al cargo a través de una carta dirigida al presidente Mauricio Macri en la que afirmó que la gestión necesita "una renovación significativa en el área económica".



La dimisión, en tono coloquial, fue presentada al presidente con el siguiente texto:



"Querido Mauricio. En el día de hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda de la Nación, que he ejercido desde enero de 2017. Lo hago convencido de que, en virtud de las circunstancias, la gestión que liderás necesita una renovación significativa en el área económica. Considero que mi renuncia es coherente con la pertenencia a un gobierno y espacio político que escucha a la gente, y que actúa en consecuencia.



"Como bien sabés, puse todo de mí, tanto personal como profesionalmente, para contribuir a la construcción de una Argentina distinta, moderna, integrada al mundo, plural y con los equilibrios macroeconómicos necesarios para un desarrollo sustentable. Hemos tenido logros en la reducción del déficit y del gasto público, en la reducción de impuestos distorsivos en las provincias, en recuperar el federalismo. También sin duda, hemos cometido errores, que nunca dudamos en reconocer e hicimos todo lo posible por corregir".



"Para mi ha sido un honor y un orgullo servir a tu gobierno y a los argentinos. Espero que nuestro querido país pueda finalmente torcer un rumbo de décadas de fracasos y alcanzar el objetivo del desarrollo económico y de eliminación de pobreza.



"No tengo más que palabras de respeto y agradecimiento hacia vos, tanto en lo personal, como en tu función de líder político. Un fuerte abrazo. Nicolás Dujovne".