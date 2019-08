Alberto Fernández se despidió de Dujovne con dureza: "Dejó al país envuelto en una gran crisis"

El candidato del Frente de Todos afirmó que la gestión de Dujovne fue un "un gran fracaso". También criticó las medidas anti-crisis lanzadas por Macri

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó duramente la gestión económica de Nicolás Dujovne, quien este sábado por la tarde presentó su renuncia al cargo de ministro de Hacienda.

"Fue un gran fracaso, termina dejando al país envuelto en una crisis", evaluó el dirigente que obtuvo una aplastante victoria a nivel nacional en las PASO del domingo pasado.

La renuncia de Dujovne se conoció carca de la noche del sábado, luego de una semana cargada de rumores sobre cambios en el Gabinete, la mayoría de los cuales apuntaban hacia su persona.

La partida del economista macrista se dio en el contexto de un agravamiento de la crisis económica a causa de la disparada del dólar luego de las PASO.

La relación entre Fernández y Dujovne tiene antecedentes de tensión. A fines de julio se produjo un fuerte cruce entre ellos, luego de que el candidato presidencial K recordara en un programa de TV que la gestión de Cristina Kirchner dejó un déficit de 1,8% del PBI y que esa cifra subió a 6 puntos durante el Gobierno de Macri.

Entonces, Dujovne, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que esos datos no los brinda el INDEC -como había señalado Fernández- sino que lo mide la cartera de Hacienda. Luego dijo que "el déficit primario de 2015 fue de 3,8% del PBI, pero hay que sumarle las boletas que no contabilizaron y que dejaron sin pagar". "La deuda creció por el déficit que nos dejaron", aseguró.

A continuación, el candidato de la unidad PJ-kirchnerismo contestó con nuevos datos a Dujovne.

"Hoy el ministro de Hacienda utilizó las redes para responder con falsedades alguna afirmación que hice en la entrevista con Joaquín Morales Solá en el día de ayer, donde afirmé que Argentina tenía un déficit del 1,8% del PIB en 2015. Las vamos a responder punto por punto", indicó para luego enumerar una serie de datos económicos.

Crítica a las medidas de Macri

El candidato presidencial K ratificó sus críticas al paquete de medidas que Macri anunció la semana pasada para las clases media y baja, en un intento del mandatario para recuperar terreno para las elecciones generales. "La baja del impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos tienen sentido porque tienden a la promoción del consumo, pero que sean dictadas en este contexto es muy grave", afirmó.

Sus cuestionamientos por estas iniciativas pasan por la reducción de la recaudación para las provincias, que recibirán menos fondos porque las medidas involucran a impuestos coparticipables. "Teníamos en la plataforma la idea de reducir el IVA para la canasta básica, pero dentro de un plan de acuerdo general, y no nos planteamos una reducción o una corrección en Ganancias", afirmó en una entrevista con Página 12.

El dirigente explicó que estas medidas "le generan a las provincias un problema de desfinanciamiento grave", que según los cálculos que hizo su equipo será de U$S1.500 millones. "Eso es lo que las provincias dejan de cobrar, y para algunas es de una gravedad enorme. Por eso me suena que debió haber tenido otra prudencia el Gobierno", cuestionó.

Además relativizó las acusaciones de Martín Redrado, uno de los economistas a los que consulta, que dijo que el pasado lunes -un día después de las PASO- Macri le dio la orden al Banco Central de dejar flotar al dólar a modo de "castigo" para los que no lo votaron.

"No tengo la menor idea de ese dato. Pero si ocurrió es un gesto de enorme irresponsabilidad porque al día siguiente tuvimos que salir todos a parar el desmadre que se había generado. Pero no sé si eso ocurrió o no, francamente a mí no me consta", afirmó.

Cuestionó el rol de Macri como "presidente y candidato", lo que definió como "complicado", y reclamó "prudencia" por las medidas económicas que implemente hasta el 10 de diciembre. "Debería hacer un esfuerzo y entender que estas medidas las tiene que hacer teniendo en cuenta el contexto. Logramos dar un mensaje tranquilizador, pero frente a un enfermo en estado crítico no es que hemos resuelto el problema. Hemos calmado un poco el dolor pero nos damos cuenta que hay un problema serio. No hay una enfermedad sin curar todavía", advirtió.

Además explicó por qué dijo que le parecía "razonable" la cotización del dólar en el orden de los $60, en línea con las declaraciones que había hecho Emmanuel Álvarez Agis, uno de los economistas de su máxima confianza.

"Lo que planteé es que el dólar a $60 reconoce el retraso que había tenido en relación a la inflación y que en esos términos parece haber alcanzado un equilibrio razonable. Obviamente, lo mejor es que el dólar cueste menos de 60 pesos, pero la verdad que cuando dije eso el dólar estaba costando 67", aclaró.

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó que debería haber una renegociación porque con la situación económica actual del país el convenio es de "imposible cumplimiento", y que el Presidente debería consultar a los candidatos de la oposición.

"Me siento muy incómodo teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri, por eso le pido que se haga cargo. Le planteé al Presidente que empiece a negociar porque él se va a tener que hacer cargo de explicarle al Fondo porqué no cumplió. Y no yo, porque la verdad es que yo al Fondo ya le avisé que este programa era incumplible cuando me reuní con ellos", concluyó.