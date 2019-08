Álvarez Agis: "Quien sea ministro de Economía deberá tomarse un avión a Washington para renegociar con el FMI"

El economista cercano a Alberto Fernández advirtió que las metas no se cumplirán y eso demuestra que "el acuerdo fue mal formulado"

El ex viceministro de Economía y hoy cercano a Alberto Fernández, Emmanuel Alvarez Agis, afirmó que el Gobierno debería "renegociar ya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" debido a que "la economía no puede transitar hasta diciembre sin un acuerdo".

"El Fondo vendrá a revisar la economía y lo primero que tiene que entender es que el acuerdo está caído no porque no lo quisieron cumplir, sino porque fue mal formulado. Y eso es responsabilidad compartida", aseguró el ex viceministro de Axel Kicillof durante el segundo mandato de Cristina Fernández. Se refirió así a la misión que debería llegar la semana próxima –y que los propios funcionarios del organismo no terminan de confirmar- para revisar la marcha del acuerdo y destrabar, en septiembre, el último desembolso de USD 5.000 millones.

Consultado sobre cuál debería ser la primera medida del próximo gobierno, Alvarez Agis sostuvo que "quien sea el ministro de Economía deberá tomarse un avión a Washington y, la segunda, no volver a los 10 minutos con un acuerdo que no sirve".

Y agregó: "El único desafío financiero fuerte que tiene la economía argentina es devolver el préstamo stand by. El acuerdo con el Fondo lo hemos cumplido al pie de la letra y acá estamos. Hay que reformularlo. El FMI tiene que entender que está ahogando la economía argentina, que está en recesión, y a la que no se le puede seguir pidiendo ajuste", afirmó.

Con respecto a las metas, el economista aseguró que la meta fiscal será incumplida en diciembre y que las metas monetarias también están en crisis. Por ende, instó a reformular el acuerdo en función de la situación actual. "Es muy importante que el Fondo desembolse lo que tiene que desembolsar", señaló.

Acerca del dólar, Álvarez Agis afirmó que un valor de $60 está "recontra bien", pero "si seguía viaje, la economía iba a tener problemas de otro tipo y muy graves". "Creo que en este contexto el gobierno debería tomar tres medidas: controlar el dólar, controlar el dólar, controlar el dólar. Tomar medidas para paliar una situación que todavía no sabés cuán grave es es un error", remarcó el ex funcionario.

Sobre la actuación del Banco Central el lunes en medio de la corrida, el economista la consideró adecuada. "El BCRA actuó con mucho profesionalismo. Porque si salías a frenar la devaluación, estabas en el escenario de Sturzenegger del año pasado, que dio una señal de que la crisis era muy fuerte. Creo que el Central cuidó las reservas, que es muy importante, dejó que el pánico llegara hasta un lugar y luego intervino prudentemente", dijo.

Además, consideró que la conversación entre el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue muy importante para calmar el pánico y llevar tranquilidad a los mercados.

Sobre las versiones que indican que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, está de salida, Alvarez Agis, planteó que nunca pone la política económica en términos personales y que no tiene sentido en este contexto "cargas las tintas sobre determinadas personas". "Sí creo que todo gesto que apunte a solidificar esta transición de institucionalidad tan endeble que tenemos ayudaría", destacó.