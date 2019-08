Majul le contestó a la militancia macrista: "Los panqueques son una plaga, pero los necios son más peligrosos"

El periodista Luis Majul criticó a quienes lo "señalaron con el dedo". Y advirtió que seguirá investigando la corrupción kirchnerista

Luis Majul le pidió una autocrítica a Mauricio Macri tras la derrota en las PASO y le advirtió que la gente "no se equivoca". Su reacción post electoral generó rechazo entre la militancia macrista, que lo tildó de "panqueque".



Fue mayor la polémica que se generó cuando el propio Majul blanqueó que tuvo una reunión en la semana con el candidato opositor Alberto Fernández. Tras ese encuentro, alertó: "Lo voy a entrevistar, hagan memes".

Entre los seguidores del Frente de Todos hubo también críticas a Majul por su rápido "cambio de bando". Y algunos se burlaron del periodista y lo "vistieron" en Twitter con la remera de La Cámpora.



Pero el periodista insiste desde el lunes 12 de agosto en que no es "necio" y en la editorial del primer programa de La Cornisa tras la derrota de Macri le habló a los que "están angustiados" por el resultado y a los que "están contentos porque ganó Alberto".

Te puede interesar Durán Barba explicó por qué fallaron todas las encuestas en las PASO





"Sí. Fui recibido por Alberto Fernández. No fue una reunión secreta. Se la venía pidiendo yo desde que Cristina lo eligió. Quería escucharlo porque hacía tiempo que no hablábamos en persona", empezó.



Y enseguida le respondió a la militancia macrista, que lo criticó con dureza por su reacción post PASO: "No pueden diferenciar un militante de un periodista, que no le echa la culpa a la gente por cómo votó. Los panqueques son una plaga, pero los necios son más peligrosos todavía", consideró.



"Hay algunos que niegan la realidad. Como hacía 678 o algunos programas de C5N, que siguen alimentando la grieta para obtener alguna ventajita", manifestó. Se preguntó, además, si la victoria del Frente de Todos convertirá en "inocentes a los culpables y en culpables a los fiscales y los jueces que investigan la corrupción".



Durante su editorial en su programa Majul también se preguntó si con la victoria de Alberto Fernández volverán "678 y los tribunales de periodistas". Por último, confirmó que Fernández estará en su programa de La Cornisa el domingo próximo.