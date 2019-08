Palazzo pidió ser "más prudente que nunca" ante la situación económica

El secretario general de la Bancaria aseguró que Macri "tiene que terminar su mandato y hay que colaborar para que finalice el 10 de diciembre"

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró este jueves que el movimiento sindical debe ser "más prudente que nunca" frente a la situación económica y sostuvo que el presidente Mauricio Macri "tiene que terminar su mandato y hay que colaborar para que finalice el 10 de diciembre".

Palazzo descartó, ante una consulta, la posibilidad de que los sectores sindicales puedan impulsar medidas de fuerza antes de las elecciones de octubre, al sostener que "hay que ser prudentes y dejar que por la vía electoral transite el final de gobierno y una vez que haya nuevo gobierno sentarse a discutir para ver cuál será la nueva política".

"El Presidente tiene que terminar su mandato y hay que colaborar para que ese mandato finalice el 10 de diciembre", afirmó el dirigente en declaraciones a AM 530, al sostener que "hoy no veo otra salida que cumplir con los tiempos constitucionales y ayudar a que eso sea así".

Al ser consultado sobre la posibilidad de adelantar la fecha de las elecciones generales del 27 de octubre, Palazzo consideró que "modificar fechas no me parece bueno porque es cambiar las reglas de juego después de largarse la carrera", aunque se mostró partidario de "revisar ese proceso, que tiene tres elecciones".

Tras poner de relieve que "hay que tratar que el trabajador no pierda más poder adquisitivo del que ya perdió", el dirigente sindical destacó que los dirigentes sindicales deben ser "más prudentes y cautos que nunca" y dijo que "por ahí el gobierno va a buscar victimizarse porque no vaya a ser que lo que ha sido impericia no termine siendo 'no me dejaron hacer, por eso no pude'".

Sostuvo que "todos los indicadores condenan esta gestión como una de las peores gestiones" y consideró que hay "defender que los trabajadores no pierdan derechos y el poder adquisitivo del salario".

"Las bases sólidas de la Argentina que había echado raíces en la gestión de Macri no eran tales, ya que ante el primer desliz y la apretada al acelerador al mercado estuvo claro que se llevó puesto ya a un ministro de Economía y quedó claro que las políticas eran muy frágiles", aseveró el dirigente.

Finalmente, y según Palazzo, "el Presidente dejó que esto sucediera" y advirtió que "cuando uno conduce los destinos del país, la responsabilidad máxima es del conductor máximo. Por eso no tengo dudas de que la responsabilidad ha sido de él", a la vez que calificó como decisiones de "neto corte electoral" las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional.