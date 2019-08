Brandoni, tras convocar a la marcha a favor de Macri: "La esperanza de seguir mejorando la República no la voy a perder"

El actor y dirigente radical convocó a una marcha para respaldar a Macri el sábado 24 de agosto a través de un video difundido en redes sociales

Comprometido desde el primer día con el gobierno de Mauricio Macri, el actor Luis Brandoni convocó a movilizarse el próximo sábado a favor del oficialismo.

"Se nos ocurrió con Juan Campanella hacer este pequeño video para alentar un poco a la gente", aseguró y ratificó que va a perder la esperanza de seguir mejorando la República.

Palabras de un sabio que pasó por todo. Depende de nosotros. Si estás de acuerdo, RT. pic.twitter.com/IgIs6pcdLf — Juan José Campanella (@juancampanella) August 21, 2019

El actor sostuvo que la convocatoria no tiene banderas ni auspicios de partidos políticos. "Será muy parecida a las que se hicieron durante el gobierno kirchnerista y similar a la que se hizo el 1º de abril de 2017. Si estuviéramos en Buenos Aires estaríamos en la calle junto a miles de argentinos", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Brandoni dejó en claro la preocupación que tiene mucha gente por el futuro del formato que adopte la política argentina sobre todo considerando que un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández lo dejaría con la suma del poder público en todos los planos. "Es una manera de que se manifiesten la mayoría silenciosa, que digan si queremos seguir por este camino y queremos sostener la república democrática", añadió.

"Es verdad, el pronóstico no es bueno. De todos modos me permito dudar de la exactitud de los resultados. Que no hayan acertado los encuestadores no es nuevo, pero un desacierto de 15 puntos de diferencia es mucho. Me da la sensación que el justicialismo, el kirchnerismo, también se vieron sorprendidos por una diferencia brutal. Espero que haya mayores controles en la elección del 27 de octubre", planteó el actor en este sentido.

Brandoni aseguró que le llama la atención que en el año 2017 también había dificultades económicas y recordó que en ese momento el Gobierno no había hecho tanta obra pública y ganaron igual. "En el 2015 no se había hecho nada y también se ganó", enfatizó.

"Tengo la expectativa de que hubo de parte de los que adhieren a Cambiemos algún exceso de confianza. La gente está muy quieta, entiende los problemas que no resolvió el presidente Macri, pero también es cierto que se hicieron muchas más cosas de las que se dice que se hicieron. Y que hay mejores condiciones de vida de miles de argentinos", agregó.

Para Brandoni hay una sensación en la sociedad de que el presidente ya es Alberto Fernández. "Eso es una imprudencia", afirmó y consideró que el resultado de las PASO es reversible.

"Además espero que va a ir mucha más gente a votar. Eso le puede dar una posibilidad muy grande al gobierno. Si la manifestación del sábado es muy importante, eso puede ser un síntoma de algo", añadió.

Finalmente, Brandoni admitió que no puede salir de su asombro que no se hable de la corrupción. "La corrupción la padecieron también los sectores populares peronistas, los sectores medios peronistas. Tal vez ayudándole a hacer memoria a la gente empiecen a entender que no ha sido tan espantoso como dijera el peronismo desde antes que asumiera Macri", sostuvo.

"Habrá que enfrentar esa realidad pero yo la esperanza no la pierdo. La esperanza de seguir mejorando la república no la voy a perder", concluyó.

El miércoles un grupo amplio de voluntarios de Juntos por el Cambio lanzó la campaña digital #VamosADarlaVuelta con el objetivo de generar una épica que permita llevar a la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto a una segunda vuelta electoral.