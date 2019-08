Alberto Fernández prometió bajar la inflación a un dígito "en cuatro años"

El candidato a presidente por el Frente Todos Alberto Fernández brindó una conferencia junto a Anabel Fernández Sagasti candidata a gobernadora

Alberto Fernández siguió el viernes de campaña por Mendoza para apuntalar a sus candidatos en la provincia gobernada por la UCR.

Visitó una bodega en el sur mendocino y compartió escena con la candidata a gobernadora de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti y el intendente de San Rafael Emir Félix (PJ), ambos compiten en elecciones en septiembre.



El candidato del Frente de Todos criticó la falta de apoyo a las economías regionales, dijo que Mauricio Macri "ha destruido la economía" y que "será muy difícil bajar la inflación".

También se refirió a la relación con los medios y su posición frente a los monopolios si llega a la presidencia: "Toda acción que tiende a multiplicar las voces es bienvenida, pero no hace falta una ley de medios porque tenemos que confiar la capacidad reflexiva de nuestra gente".



El candidato del Frente de Todos le puso fecha a su meta inflacionaria en caso de asumir la presidencia: "Estaría muy contento si al final del cuarto año, terminamos con un dígito de inflación, pero sé que va a costar mucho", dijo en una conferencia de prensa con medios locales.



La primera parada de su visita al sur mendocino fue en bodega La Abeja, de San Rafael. "Sé lo que significa la vitivinicultura para Mendoza y es imperdonable el desprecio que tiene el Gobierno nacional para este tipo de producción", dijo sobre la situación de la industria del vino. Se comprometió ante pequeños productores y comerciantes a generar condiciones de producción en las regiones para que puedan desarrollarse y frenar la "gran concentración de la economía en desmedro de esas economías regionales".



Habló de la necesidad de construir nuevos pasos hacia el Pacífico :"Es una crueldad seguir concentrando todo el comercio en el puerto de Buenos Aires y lo vengo hablando con los gobernadores del oeste. Es un tema central".

Insistió con profundizar la relación con Chile: "La Argentina debe tener un vínculo de mucho acercamiento, de hermandad y relación comercial con Chile. No tengo el gusto de conocer al presidente Piñera pero espero pronto poder conocerlo".



La candidata a gobernadora volvió a insistir en la necesidad de contar con líneas de financiamiento con tasas razonables para la actividad productiva"." Algo en lo que estamos trabajando con nuestros equipos, muy seriamente, es cómo introducir nuestros productos al mercado externo –sobre todo la vitivinicultura- y cómo lograr que la estructura de costos pueda equilibrarse. Enterramos dólares y cosechamos pesos dicen nuestros productores y por supuesto que la cuenta nunca da rentabilidad".



Al referirse al funcionamiento de la justicia dijo "no está funcionando bien" pero inmediatamente aclaró: "No voy a ser un cazador de brujas ni perseguidor, eso es tarea que le corresponderá al Consejo de la Magistratura y serán ellos los que tendrán que evaluar el comportamiento de los magistrados y la Procuración General el de los fiscales".



"Espero que tengamos una mejor justicia, la que es independiente de la presión mediática y la política. Esa es la mejor justicia, todavía no existe, tenemos que construirla", indicó.