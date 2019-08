Pichetto, en Rosario: "Santa Fe tiene que saber lo que se viene"

El compañero de fórmula de Mauricio Macri apuntó contra el kirchnerismo y cuestionó la propuesta sobre la recuperación de la Junta Nacional de Granos

"Santa Fe tiene que saber lo que se viene. El sector agropecuario será sometido para sostener la matriz del kirchnerismo, porque el verdadero poder sigue siendo de la candidata a vicepresidenta y senadora de la Nación (Cristina Fernández de Kirchener)", dijo el candidato a vicepresidente de la Nación del oficialismo, Miguel Pichetto en su visita a Rosario.

Como parte de una entrevista al diario La Capital, el senador peronista fue consultado respecto a la posible aparición de un nuevo liderazgo, de la mano de Alberto Fernández. "Lo va a intentar Fernández, no me cabe duda. Porque si no construye su propio espacio, si llegara a ser presidente, en poco tiempo su gobierno va a estar terminado".

Luego advirtió que "Santa Fe, una provincia agroindustrial, exportadora, tienen que tomar mucha nota de algunas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, algunas declaraciones de un hombre muy cercano a Fernández, como es Felipe Solá. El habló de recuperar la Junta Nacional de Granos, una cosa vetusta, que atrasa 80 años".

Pichetto también aseguró que "los gobernadores están en contra de la gente. Todas las provincias han recuperado capacidad fiscal. El gobierno está dispuesto a dialogar para establecer una compensación, tras las últimas medidas.

"La verdad, se equivocaron", concluyó.