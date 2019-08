"Macri esta desconectado de la realidad, da vergüenza"

Espert acusó al presidente Mauricio Macri de estar "desconectado de la realidad" y dijo sentir "vergüenza" por la actitud tomada después de las PASO

El candidato presidencial José Luis Espert acusó al presidente Mauricio Macri de estar "desconectado de la realidad" y dijo sentir "vergüenza" por la actitud tomada por el mandatario después de las PASO del 11 de agosto pasado. Además, dijo que "andar culpando a la gente por lo que pasó en las PASO es fascista".



"Macri esta desconectado de la realidad, por cómo lo vi el sábado en la marcha, sacado, llorando, a los gritos", dijo Espert entrevistado en el canal A24. "Macri dio muestras de estar enajenado, no sé clínicamente hablando, pero da vergüenza". En opinión del candidato, Macri "tiene que bajarse del caballo, hablar con tus opositores, con el Congreso y echar a Marcos Peña".



"El gobierno eligió salir a comprar votos de cara al 27 de octubre de manera miserables, y de esa forma atacan la consecuencia de los resultados electorales", analizó.

Espert dijo además que el presidente debería "olvidarse" de la campaña y "llamar a los candidatos, gobernadores, empresarios para empezar a dar los pasos que tenemos que dar para alcanzar la Argentina que merecemos".



"Macri no era la mejor opción para Cambiemos, pero tiene un ego excesivo para lo que es", dijo el economista, quien cree que "la culpa de tener 4 millones de pobres" es del Presidente. "Era imposible que a cambiemos le fuera bien el 11 de agosto cuando la gente fue a votar con 4 millones de pobres más que el año pasado. (…) No hay ingeniería electoral o marketing publicitario que te compense los 4 millones de personas pobres más".





"Yo vengo diciendo que Cambiemos es kirchnerismo con buenos modales, y hay que ver si tienen modales, porque nos va a dejar el kirchnerismo, que quizás sea kirchnerismo con buenos modales", dijo Espert, quien agregó que al oficialismo "lo caracteriza la soberbia, se creen superiores y son mas de lo mismo".

Te puede interesar En el equipo de Alberto temen que Macri esté pensando en un "plan bomba" para diciembre

"Son un conjunto de soberbios e inútiles porque nos pusieron a las puertas del kirchnerismo otra vez", se quejó.



Espert también contó sus impresiones sobre el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con quien se reunió este lunes: "Es un muy buen profesional, excelente persona, muy abierto al dialogo, pero no la tiene fácil porque hay un montón de cosas que no dependen de él, como la política, que no la maneja él, sino Macri y Fernández". "En materia económica está complicado", dijo.



Sobre el kirchnerismo, Espert dijo que ve "a Alberto Fernández con declaraciones insólitas y a veces muy razonables".

"Hay días que dice alguna estupidez y te caen la bolsa el dólar y los bonos, como decir que va a ir a negociar acreedor por acreedor, lo que preanuncia una negociación de la deuda y si no lo haces bien provocas un default".



"No sé si Fernández es el viejo kirchnerismo de Cristina, pero ya el solo hecho de que integre la formula con ella es volver un paso atrás", dijo Espert sobre Fernández, de quien dijo que "alterna disparates con cosas razonables". "Macri también, así que no me quedo con ninguno", sentenció.