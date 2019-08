Macri convocó a una reunión de urgencia por la tensión en los mercados financieros

En un martes negro, el riesgo país superó los 2.000 puntos, hubo caída en la cotización de los bonos de la deuda y el dólar sobrepasó los 58 pesos

El presidente Mauricio Macri convocó esta tarde a una reunión de emergencia en la Casa Rosada para analizar la tensión en los mercados que llevó el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, en medio de una caída en la cotización de los bonos de la deuda y un dólar que sobrepasó los 58 pesos.

En el encuentro, que se está realizando desde las 16hs., participan la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; y el titular del Banco Central, Guido Sandleris.

La crisis de este martes, según estiman desde el Gobierno, sería consecuencia de la posición que adoptó Alberto Fernández luego del encuentro con la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó el sábado.

Tras la reunión en la que participaron Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Santiago Cafiero y el mismo Alberto Fernández, el Frente de Todos difundió un documento muy crítico hacia el organismo internacional.

"El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer", advierte el texto.



"Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", afirma el documento.



La reunión que están teniendo las princiaples figuras del oficialismo tienen como fin armar una respuesta institucional ante estos cuestionamientos.Incluso en esta oportunidad, no habría un llamado telefónico por parte del Presidente hacia Fernández, como lo hubo anteriormente.



A pesar de esta mirada de Macri sobre la responsabilidad de Fernández y su comunidado, gran parte de esta inestabilidad que hay hoy en los mercados se fundamenta en que aún no se sabe qué sucederá con el próximo desembolso del FMI de 5.400 millones de dólares que se espera para cumplir con el cronograma previsto.

Martes inestable: dólar y riesgo país

El dólar operó durante esta jornada con una marcada tendencia alcista y cerró a $58,66 pese a ventas del Banco Central, en medio de una fuerte demanda de divisas en la city porteña impulsada por la incertidumbre política.

Por otra parte, el índice de riesgo país superó los 2.000 puntos por primera vez desde el 2001, en medio de fuertes tensiones en los mercados y la caída en las cotizaciones de los títulos públicos.

En cuanto al volumen de dólares negociado en el segmento de contado fue superior al del lunes, al llegar a US$ 709,558 millones.

Durante la rueda, el Banco Central decidió vender US$ 302 millones de sus reservas en un intento por moderar la corriente compradora.

Además, llevó a cabo las subastas por cuenta del Tesoro nacional mediante las cuales fueron colocados otros US$ 60 millones.

A lo largo del mes, el organismo que conduce Guido Sandleris ya vendió un total de US$ 1.061 millones para equilibrar la demanda en la plaza cambiaria.

La escalada del tipo de cambio sucedió luego de los trascendidos respecto de la reunión del Frente de Todos con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los ruidos en el ámbito político comenzaron a intervenir en la actividad de la city principalmente desde las elecciones primarias, pero en la última semana se había percibido un clima de mayor tranquilidad, cuando el dólar acumuló un retroceso de 81 centavos.

El lunes, el Banco Central no necesitó vender reservas y el valor de la moneda norteamericana también cedió.

Sin embargo, este martes, tras la reunión de la oposición con el Fondo, creció la incertidumbre y el nerviosismo, por lo que la demanda tuvo un ritmo ascendente.

El índice se ubicaba en 2.001 puntos a las 17:20, con una suba del 9,90 por ciento respecto de la jornada anterior.