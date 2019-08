Espert pidió "moderación y concordia" al Gobierno y a la oposición para sortear la crisis

Cargó contra el presidente Mauricio Macri por "haber impulsado la manifestación del 24 de agosto" y lo llamó a "convocar a un gobierno de unidad nacional

El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, pidió "moderación y concordia" tanto al gobierno nacional como a la oposición ya que "la Argentina está en una situación grave" y el momento requiere de "mucho sosiego en las declaraciones y actos" de ambos actores.



A su vez, cargó contra el presidente Mauricio Macri por "haber impulsado la manifestación del 24 de agosto" y lo llamó a "convocar a un gobierno de unidad nacional, a la oposición y a las dos cámaras del Congreso".



"Lo que pasó el 11 de agosto requiere de mucha moderación y concordia", aseguró Espert en una entrevista con A24, en la que admitió haber quedado "impresionado" por el resultado, que marcó "una diferencia que no anticipó ningún encuestador, y mucho menos el mercado".



"Para transitar esto se requiere de mucha armonía de un gobierno que se olvide de la elección, llame a los jefes de bancada y gobernadores", dijo Espert.



En esa línea, agradeció la convocatoria del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con quien habló el lunes por la tarde en la sede de Economía y de quien dijo que "necesita de mucho sosiego en las declaraciones y actos tanto del gobierno, como del principal candidato opositor, Alberto Fernández".



"Le pido moderación al presidente y olvidarse de hacer campaña, aunque no de ser candidato", dijo Espert, y afirmó que es necesario entonces que se convoque a "algo así como a un gobierno de unidad nacional, a la oposición y a las dos cámaras del Congreso".



También criticó que "el gobierno no debería haber impulsado la manifestación del 24 de agosto" ya que "la Argentina está en una situación grave".



Según el candidato, los trascendidos sobre la reunión que Alberto Fernández mantuvo con funcionarios del FMI, en la que las autoridades extranjeras habrían mencionado "adelantar la entrega del mando", en realidad "no generan tranquilidad en la sociedad ni en los mercados", pero dijo descreer que algo así haya sucedido en verdad.



Por otra parte, dijo no creer que "estemos en un escenario similar al de 2001 o 1989", aunque dejó en claro que en caso de continuar la caída de las reservas internacionales a diario "habrá un nuevo golpe cambiario".



"No hay ningún programa económico que en los últimos 50 años no haya terminado mal", se lamentó el economista liberal, y afirmó que el único modo de revertir esto es comenzar a comerciar "con el mundo", reducir "un Estado con un tamaño descomunal" y cambiar las "leyes laborales que hoy son una pieza de museo".