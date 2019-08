Henrique Capriles contra Alberto F.: "Usted no puede decir que Nicolás Maduro proviene de una elección democrática"

El dirigente opositor criticó con dureza al candidato del Frente de Todos y lo tildó de "marioneta" de la ex presidenta Cristina Kirchner

"No se puede ser más sinverguenza que este candidato. Esta marioneta de la señora Kirchner: el candidato Fernández. Kirchner es igual a Maduro. Maduro es igual a Kirchner", dijo el dirigente opositor venezolano, Henrique Capriles, en referencia a declaraciones previas de Alberto Fernández​, candidato presidencial del Frente de Todos, acerca de la situación en Venezuela.



​Fernández había dicho días atrás: "Las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y no es el caso de Venezuela. Pero muchas veces las democracias, por abuso de quien gobierna, se convierten en autoritarismos, que es lo que yo digo que ocurre en Venezuela".



Capriles amplió al respecto: "​Señor Fernández, usted como candidato que acaba de pasar las Primarias y tiene chances, no puede decir que la señora (Michelle) Bachelet es de derecha, o que es de un partido de derecha. ¿Usted se leyó el informe? Señor, ¿usted sabe lo que pasa en Venezuela? No nos insulte a los venezolanos".



Y siguió: "Caramba, que nuestros hermanos en Argentina abran los ojos. Acá no tenemos un buen recuerdo de la señora Kirchner, porque ella como otros son cómplices de que Venezuela haya llegado a esta situación (...). Dios quiera que Argentina no eche para atrás porque sabemos que no le interesa la democracia en Venezuela".



"Usted no puede decir que el señor Maduro proviene de una elección democrática —concluyó Capriles— ¡Por favor! Repito, ojalá el pueblo argentino decida bien y elija bien. Por el futuro de América".



Alberto Fernández contó también que en 2013 recibió a varias organizaciones de derechos humanos de Venezuela y ahí fue cuando empezó a "entender cuál era el problema" y empezó a "tratar de interceder para que eso pare".



"No me expliquen lo que es Venezuela porque lo sé antes que (Mauricio) Macri. Macri lo usaba para la campaña y yo lo sabía de antes, y me preocupaba", aseveró.