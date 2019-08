Parrilli: "Cualquier situación de catástrofe beneficia al Gobierno y sus amigos"

El exfuncionario kirchnerista cruzó a Pichetto y apuntó: "Garavano hablando de la Justicia es como Astiz hablando de los Derechos Humanos"

Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia y ex titular de la Secretaría de Inteligencia durante la última etapa del kirchnerismo, salió a hablar en el cierre de otra jornada negra de los mercados, donde el riesgo país superó los 2000 puntos y el dólar subió más de 1 peso pese a fuertes ventas del Banco Central.

"Ni al pueblo ni a nosotros le conviene que ocurra lo que el gobierno está presagiando que puede llegar a ocurrir; a los únicos que les conviene es a los acreedores, a los que que tienen la plata afuera, que son ellos, todos los miembros del ejecutivo y sus amigos que tienen fondos en el exterior en dolares. Cualquier situación de catástrofe los beneficia a ellos", dijo Parrilli en diálogo con declaraciones televisivas.

El ex funcionario K hizo referencia así a las acusaciones de la Rosada de que la escalada negra del mercado de este martes se debió a los pronunciamientos del Frente de Todos tras la reunión con el FMI del lunes.​

Parrilli aseguró que "no hay vacío de poder en la Argentina", que"están gobernando y tienen que tomar la responsabilidad". Agregó: "Hay vacío de poder si no toman decisiones; intentan echarle la culpa a la oposición de las decisiones que ellos no toman. Estamos en mano de personajes como Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Macros Peña y Macri que lo único que saben es echarle la culpa a los demás".

Amplió al respecto: "Necesitamos que este gobierno termine su mandato, se se desarrollen las elecciones normalmente y se haga la entrega de poder el 10 de diciembre". Asimismo, defendió las críticas de Fernández al FMI y dijo sobre el desembolso del FMI previsto para septiembre:"Ojalá que sí, que se haga el desembolso".

En otro tramo, le apuntó a Miguel Ángel Pichetto quien había dicho, más temprano, que para "Cristina, si todo se incendia, es mejor":"Pichetto tiene la actitud de los conversos, parece que tiene que sobreactuar, echarnos la culpa a nosotros de todo por esa actitud de haber pertenecido a nuestra fuerza política y luego pasarse, con bombos y platillos, al macrismo".

Para Parrilli, Macri "va a pasar a la historia como el presidente más mentiroso que tuvo la democracia argentina" y añadió: "No recuerdo en la democracia argentina un gobierno que haya violentado tanto a la Justicia como este Gobierno".

Apuntó directamente sobre el ministro de Justicia: "Garavano hablando de la Justicia es como (el genocida Alfredo) Astiz hablando de derechos humanos".

Añadió: "Todas las atrocidades que hicieron, se llevaron puesta a Gils Carbó; los pedidos de juicio político a jueces por el contenido de los fallos; Macri diciendo 'necesitamos jueces que nos representen; lo que hicieron con el Concejo de la Magistratura; el espionaje político que han hecho contra nosotros y tambien entre ellos. El fiscal predilecto de Garavano, Stornelli, no se presenta en la justicia".

Finalmente, también dejó unas palabras contra Carrió: "No se sabe si es una dirigente política o una tirabombas".