Macri lamentó la "incertidumbre política" y llamó a la oposición a "colaborar" con la "institucionalidad democrática"

En un acto por la botadura de un buque de Tandanor, el Presidente dijo: "Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria"

El presidente Mauricio Macri lamentó este jueves la "incertidumbre política" que generó su derrota en las primarias y llamó a la oposición a "colaborar para que exista una institucionalidad democrática".

"Los argentinos estamos viviendo a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO, que han tenido

consecuencias económica", sostuvo el mandatario, que definió a las elecciones primarias como "una encuesta, la más cara de todas".

En un acto en los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), el jefe de Estado llamó a la oposición a "colaborar para que exista una institucionalidad democrática, que permita el

desarrollo" del país.

"De mi parte está todo el compromiso para dialogar y cooperar con todos los que haga falta para que esto suceda", añadió el líder del PRO, al tiempo que afirmó que está para "seguir dando

pelea por el futuro".

Y, en clave electoral, concluyó: "No podemos aflojar. Los argentinos decidimos cambiar porque estamos seguros de que podemos ser mejores. Basta de resignación, que no le gane a la

esperanza. Si llegamos hasta acá es porque elegimos el futuro y la paz. Ese sentimiento tiene que crecer y reafirmarse en el corazón de cada uno de nosotros".

Además, Macri aseguró que su Gobierno ha decidido "hacerse cargo" del problema que plantea la deuda y le solicitó a la oposición apoyo para avanzar con el reperfilamiento de los vencimientos.

"Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre, sin especular. Eso

significa no patear los problemas para adelante", dijo Macri.

El mandatario se expresó así en un acto por la botadura de un buque construido por la empresa estatal Tandanor.

Macri afirmó que el plan de reperfilamiento de la deuda surgió "de haber escuchado a los propios y a los de la oposición porque es fundamental encontrar acuerdos entre todos", por lo que solicitó diálogo político y hallar consensos.

"Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo, por eso estoy acá porque mi misión es llevarles tranquilidad. Para eso estoy tomando las medidas e implementando las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre", dijo.

Señaló que tiene la "responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma" y se puedan encontrar "las certezas que hoy no están en esta coyuntura", por lo que aclaró que sus "intenciones no son egoístas, son pensadas más allá de cualquier especulación personal".

El jefe de Estado dijo que cuando asumió el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, él le pidió que se ocupara de esta crisis para "que no haga sufrir más a los argentinos, que hoy

sienten que hoy no tienen más espalda para soportar todo esto".

"Estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta el bolsillo de los argentinos. Estas medidas buscan reducir este riesgo", dijo el

mandatario.

El Presidente dijo que quedan 59 hasta el 27 de octubre en el que se celebrarán las elecciones y dijo que es responsabilidad suya "que se transcurra de la mejor manera" posible.

"Pero nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos de alguna u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país sabemos el peso que tiene cada paso que damos y como incide en el presente y en el futuro de los argentinos", sostuvo.

El discurso completo del Presidente

"Los argentinos estamos realmente a partir del resultado de las PASO en un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que ha tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta, una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo".

"Quiero otra vez reiterar que entiendo el desahogo y el enojo de muchos argentinos. Muchos argentinos que me expresaron en la PASO, a través de su voto. El cansancio de nadar contra la corriente desde hace mucho tiempo y, especialmente, muy especialmente, el último año y medio, que fue muy duro, fue muy duro para todos".

"Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo. Por eso estoy acá. Porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas e implementando todas las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre y resolver esos problemas que afectan el día a día, que impactan en los precios, en los salarios, en la capacidad de llegar a fin de mes. Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que se logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura".

"Mis intenciones no son egoístas, jamás lo han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Cuando asumió el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le pedí que se ocupara de esta crisis para que no haga sufrir más a los argentinos, conscientes de que ya no tienen más espalda para soportar todo esto. Por eso estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta al bolsillo de los argentinos".

"Y por eso también ayer el ministro planteó medidas que buscan reducir este riesgo. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, mediano y largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Jamás he especulado. Eso significa no patear los problemas para adelante. Esta decisión surge de haber escuchado a los propios y a la oposición porque creo que es fundamental, que es necesario encontrar acuerdos entre todos".

"Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente. Pero nunca depende solo de un Gobierno. Todos lo que ocupamos de una u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país, sabemos el peso que tiene cada paso que damos y cómo incide en el presente y en el futuro de los argentinos. Y también sabemos muy bien qué hacer para incidir en que ese presente y ese futuro sean los más tranquilos y ordenados posible".

"Todos debemos aprender a pensar en el país en el largo plazo y colaborar para que exista una institucionalidad democrática que permita su desarrollo. Está en nuestras manos contribuir a esa tranquilidad. Sin generar miedo ni desconcierto sino un clima de paz y de encuentro. Está en nuestras manos generar ese diálogo y esa cooperación que necesitamos para vivir mejor. Para tener una mejor democracia, para encontrarnos y trabajar juntos, algo tan importante: encontrarnos y trabajar juntos".

"De mi parte está todo el compromiso en dialogar y cooperar en todo lo que haga falta para que esto suceda. Con todos. Sé que no siempre es fácil, que hay desconfianza, que a veces hay enojos y que parece difícil generar consensos, pero también es obvio que cuanto más dialoguemos, cuanto más grande sea nuestra voluntad para lograr acuerdos, más calma y serenidad vamos a llevar a los argentinos. Si actuamos de buena fe, si ponemos la voluntad, si ponemos la mirada y sobre todo el corazón en lo único que importa, que son los argentinos, podemos lograr eso y mucho más".

"Como presidente estoy acá para seguir dando pelea por ese futuro que nos merecemos. Vamos argentinos, estemos seguros, con mucha fuerza, démosle para adelante. No vamos y no podemos aflojar. Los argentinos decidimos cambiar porque estamos seguros de que podemos ser mejores. Todos los días estamos siendo mejores. Basta de resignación. No dejemos que la resignación le gane a la esperanza. Si llegamos hasta acá es porque elegimos el futuro y la paz y ese sentimiento tiene que crecer. Tiene que crecer y reafirmarse en el corazón y de cada uno de nosotros".