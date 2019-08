"Alberto Fernández es un hombre muy peligroso"

La referente de Cambiemos salió con todo contra el candidato a presidente y hasta lo acusó de amenazarla y contratar hackers en su contra

La diputada nacional y principal aliada de Mauricio Macri, Elisa Carrió, salió al cruce del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, con denuncias inverosímiles y lo calificó como un "hombre muy peligroso".

"Alberto Fernández no es solo un títere, es un hombre muy peligroso, puso hackers para hacerle una operación a (Enrique) Olivera para que yo no ganara la Capital, me amenazó diciéndome que me iba a aniquilar (en las elecciones de 2005)", disparó la líder de la Coalición Cívica.

Cuando fue consultada por las medidas que tomó el Gobierno después de la devaluación tras las PASO, la diputada dijo que "se está preservando la institucionalidad para el presidente que elija el pueblo en octubre" y que, más allá de los resultados de las primarias, tiene la intuición de que "esta elección va a ser tan pareja como la del 1983".

En cuanto a las elecciones generales que se vienen, afirmó: "Si el orden gana, si Mauricio Macri gana, está claro que todo se va a volver a ordenar y esto es porque la realidad es que muchos Argentinos no se van a quedar e invertir si gana Alberto Fernández".

"Estamos contando los días para ganar la elección, estoy segura que vamos a ganar, ¿sino quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina y los movimientos sociales?", cuestionó.

En respuesta a Alberto Fernández a la salida de la mesa de enlace: "Le digo al campo argentino, al que acompañé desde Semana Santa de 2008: No le crean nada a Alberto Fernández porque ellos van por el campo".

Por último, concluyó: "El primer acuerdo que tendría que tener Alberto Fernández es la República porque nadie confía en un país que no tiene orden constitucional".