Según Pichetto, "el proceso electoral se resolverá en segunda vuelta"

Responsabilizó a la oposición por la escalada de índices económicos y dijo que la comunicación de la reunión entre el FMI y Alberto F. fue muy negativa

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, dijo estar "confiado en que vamos a tener un buen resultado" en las elecciones generales de octubre, y afirmó que "el proceso electoral se resolverá en segunda vuelta".



El senador peronista hizo declaraciones tras recorrer una Escuela Sustentable en Mar Chiquita junto al intendente de esa localidad bonaerense, Carlos Ronda, donde sostuvo que "hay gente que está repensando su voto".



"En este momento lo más importante es estabilizar el dólar para que la inflación no le pegue a la gente en el supermercado", expresó.



El candidato a vicepresidente de Mauricio Macri responsabilizó a la oposición por la escalada de índices económicos y manifestó que "la comunicación de la reunión entre el FMI y Alberto Fernández fue muy negativa".



"Durante la semana anterior los mensajes habían sido favorables", sostuvo y dijo que la marcha del sábado a Plaza de Mayo en apoyo a Macri "mostró que el gobierno no está derrotado y eso desencadenó declaraciones de la oposición que modificaron la situación económica".



Respecto del Riesgo País, manifestó que "se debe a circunstancias políticas y a procesos electorales. Argentina era otra antes de las elecciones primarias con índices a la baja, pero el resultado electoral no fue bueno para el país. No hay confianza en lo que viene".