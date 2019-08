Cristina Kirchner dijo que el Gobierno "respondió a todas las demandas de los empresarios"

En su primera aparición tras las PASO, la ex presidenta dijo que el Frente de Todos nunca hubiera ganado "si el Gobierno hubiese hecho las cosas bien"

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, afirmó este sábado que el presidente Mauricio Macri "hizo lo que cada sector económico le pedía" y ejerce "un gobierno empresario".

En su primera aparición pública tras las PASO del 11 de agosto, la compañera de fórmula de Alberto Fernández criticó a la gestión de Macri porque "permitió la libre exportación de lo que se te ocurra".

"Yo no critico que los sectores económicos demanden cosas, el problema es que cuando sos Presidente no podés permitir todo lo que te piden", dijo la ex presidenta al exponer en la Universidad Nacional de La Plata ante más de dos mil personas que se congregaron en las afueras de la casa de altos estudios para la presentación del libro "Sinceramente".

Durante la presentación, la ex mandataria estuvo acompañada por el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof y la postulante a intendenta platense de Florencia Saintout, entre otros dirigentes.

Además, Cristina Kirchner consideró que quien dice que "una devaluación no se puede transferir a los precios no entiende nada".

La actual senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos afirmó que hay que un dirigente debe "ser responsable y no puede castigar a la gente".

Por otro lado, reconoció que la sorprendió la diferencia de votos que lograron en las primarias sobre el oficialismo, pero aseguró que "el resultado" de los comicios fue "el resultado de las políticas que llevó a cabo este Gobierno desde 2015".

"Sabíamos que íbamos a ganar pero no por esta diferencia", reconoció la ex mandataria en su primera aparición pública tras las elecciones primarias en las que la fórmula que integra junto a Alberto Fernández superó por 15 puntos a la del presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Pichetto.

Además dijo que "ese domingo fue muy especial, todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar pero no con esa diferencia de votos. No creo mucho en las encuestas, pero en los últimos días nos habían dado números importantes, pero yo no les quería creer", añadió.

Respecto de sus sensaciones tras el resultado, dijo que "por un lado sentí alegría de poder concretar la esperanza de tanta gente de poder cambiar esto tan feo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, y eso es muy particular, siento como que con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué perdimos estos cuatro años".

Además, la candidata subrayó: "El resultado de las PASO es el resultado de las políticas que llevó a cabo este Gobierno desde 2015. Si hubiesen hecho las cosas bien, tal vez no ganábamos y ellos hubieran sido reelectos".

En su primera aparición tras las PASO, la senadora cuestionó que el Gobierno "diga que lo que pasa es por los populistas que vienen".

Cristina Kirchner se refirió a la conferencia de prensa de Mauricio Macri del 12 de agosto y recordó que "(Néstor) Kirchner perdió las elecciones de 2009 y al otro día siguió trabajando sin echarle la culpa a nadie, y menos agarrársela con la gente y provocar medidas que le hacen daño a la gente".

Por otro lado, contó parte de su proceso de pensamiento previo a la decisión de pedirle a Alberto Fernández que fuera el candidato a presidente, con ella como compañera de fórmula: "Me postulé a vicepresidenta para ayudar a conformar esta nueva mayoría popular. Pero yo ya estoy, es tiempo de las nuevas generaciones".

La ex Presidente retornó al país en la madrugada del viernes, después de haber acompañado ocho días a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra en La Habana, Cuba recibiendo tratamiento médico por una obstrucción linfática.

Poco después del mediodía, los espectadores empezaron a acercarse a la Facultad de Periodismo, cuyos alrededores estaban repletos de puestos de venta de merchandising, ropa y comida.

La última aparición de CFK fue minutos antes de que se conocieran los resultados oficiales de las PASO, el domingo 11 de agosto, donde en un video grabado en Río Gallegos expresó: "Nos pone optimistas y alegres que muchas argentinas y argentinos decidan que las cosas deben cambiar en la Argentina, porque así como estamos viviendo no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos".