Tras los anuncios del Gobierno, dirigentes opositores y economistas salieron a opinar

Dirigentes de la oposiciones y especialistas en economía y finanzas críticos con el gobierno eligieron las redes para opinar sobre la restricción al dólar

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno anunció que a partir de mañana se requerirá autorización del Banco Central para comprar de divisas por encima de los u$s10 mil, al igual que para las transferencias al exterior.

Y la medida, sorpresiva porque se conoció un domingo al mediodía, no tardó en tener repercusiones en las redes sociales. Rápidamente, políticos y economistas y otras personalidades vinculadas con la actualidad nacional hablaron del decreto (609/2019) que restringe la compra de dólares.

Con "Control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados", el economista y referente del Frente Despertar, José Luis Espert, daba a inicio a un hilo en Twitter, para hablar de la medida del gobierno.

"Quiero ver a los liberales que mandan a votar a Macri defendiendo el control de cambios", continuó Espert en un nuevo mensaje en la red social a los pocos minutos.

Y agregó al hilo: "Lo que debería haber hecho Macri es cuidar las reservas flotando (sin control de cambios) para que algún día se eliminen todas las trabas para-arancelarias y bajar los aranceles a la importación. La apertura al comercio es LA gran reforma estructural que Argentina tiene que hacer".

"Cambiemos comenzó con 'kirchnerismo de buenos modales'. Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la 7ma crisis en 50 años, pero no aprendemos", siguió antes de adjuntar una imagen de su libro La sociedad cómplice y cerrar: "Macri NO es liberal".

Control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados https://t.co/VHqdZUi7yN — Jose Luis Espert (@jlespert) 1 de septiembre de 2019

Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner no hizo alusión directa al decreto, pero una hora después de su publicación, subió a las redes un extracto de su discurso de ayer sábado en La Plata, durante la presentación de su libro Sinceramente.

Todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar para ayudar a cambiar esto y que no sea el péndulo permanente. Intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable. pic.twitter.com/fDofwrJQsF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 1, 2019

La economista Silvina Batakis, ex Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, también casi en simultáneo a que se daba a conocer la medida dedicaba unas palabras a la actual gestión del ministro Hernán Lacunza, remarcando "la situación que deja para el próximo gobierno".

El ministro d economía @hernanlacunza anunció q no podía cumplir c/vencimientos d deuda tomada x @mauriciomacri

En su gestión, como ministro d la PBA la endeudó en US$ en forma inédita@mariuvidal debe hacerse cargo y comenzar a ordenar la situación q deja p/el próximo gobierno pic.twitter.com/M9tVlkJkAV — Silvina Batakis (@sbatakis) 1 de septiembre de 2019

Otro economista, Javier Milei, también se hizo eco primero con un tuit que comenzaba "Yo te avisé". A ese mensaje contra la medida, Milei retuiteaba otro que había compartido en su cuenta apenas unas horas antes.

Pensar que hoy a la mañana mandé este Tweet... https://t.co/PBQBhyzGiu — Javier Milei (@JMilei) 1 de septiembre de 2019

Además, una outsider pero que en las últimas semanas se volvió protagonista en la red social a partir de sus mensajes sobre la actualidad del país, la actriz Luciana Salazar, ex pareja del economista Martín Redrado, y quien había anticipado en sus mensajes una medida similar, aprovechó para responder con ironía a algunos usuarios.

A todos los que me insultaron o me ningunearon por haber puesto que se venia el "cepo (cheto)" el otro dia. Les dedico la cancion que cantamos con mi hija " la lechuza la lechuza hace shshsh hace shshsh todos calladitos como la lechuza que hace shshshsh "???? — luciana salazar (@lulipop07) 1 de septiembre de 2019

Entre los más activos en redes estuvo también el ex jefe de gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, quien además de compartir una serie de noticias y recortes periodísticos sobre la medida, sentó opinión a través de los posteos de otros usuarios

También dedicó varias líneas en la red social al tema el ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, que entre otras cuestiones, consideró:

Macri y todos los ministros y ex ministros de este gobierno tienen sus dólares afuera declarados. A partir de hoy los argentinos que tenemos dólares declarados acá no podemos girarlos al exterior. Eso es injusto debería obligarselos a que los traigan acá y sean parte del cepo. — Carlos Rodriguez (@carod2015) 1 de septiembre de 2019

Asimismo, se expresó la diputada nacional del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti, quien indicó: "No hay restricciones sobre viajes, dicen, para separarse simbólicamente de medidas anteriores. Hay restricción sobre todo: más de diez mil ni para viaje ni para nada. Estoy de acuerdo con regular de alguna manera el mercado cambiario. Solo no sigan mintiendo".

No hay restricciones sobre viajes, dicen, para separarse simbólicamente de medidas anteriores.

Hay restricción sobre todo: más de diez mil ni para viaje ni para nada.

Estoy de acuerdo con regular de alguna manera el mercado cambiario. Solo no sigan mintiendo. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 1 de septiembre de 2019

Por su parte, el candidato a primer diputado nacional del espacio, Sergio Massa, también usó la red social en medio de la repercusión por el control de cambios, pero para contar sobre su participación en un acto con trabajadores de estaciones de servicio, garajes y playas de estacionamiento.

Acompañamos a los trabajadores y trabajadoras de #SOESGYPE en los festejos por el día del gremio y el día del niño.



Gracias Carlos Acuña por invitarnos a participar otro año.#MayoríaArgentina pic.twitter.com/Z67Prlfewj — Sergio Massa (@SergioMassa) 1 de septiembre de 2019

"El esfuerzo que hacen para llevarle un poco de alegría a las familias del gremio es admirable. Los tiempos que viene va a necesitar de cada trabajador y cada sindicato para sacar la Argentina adelante. Porque a nuestra patria la ponemos de pie entre todos", escribió.