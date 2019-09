Grabois: "El próximo gobierno va a tener poco margen para incumplir con las expectativas"

El dirigente social afirma que no le interesa ocupar espacios de gestión en el gobierno: "Yo no voy a ser funcionario de Alberto", asevera

Juan Grabois, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Frente Patria Grande, advierte que "los problemas de naturaleza social que hay en la Argentina son estructurales. Ni empezaron con Macri, ni se van a terminar cuando Macri se vaya". Sin embargo, deja en claro que "la situación social en este momento es catastrófica".

El dirigente social afirma que van a seguir movilizandose y reclamando "medidas al gobierno, que tiene que resolver la situación hasta el 10 de diciembre. A partir del 11 de diciembre vamos a dialogar con el gobierno que venga y le vamos a exigir lo mismo".

Y fue contundente: "El próximo gobierno va a tener poco margen para incumplir con las expectativas del sector que nosotros representamos. En los primeros 100 días tiene que haber medidas muy de fondo".

En una reciente entrevista en La Nación, analiza que canalizan "la bronca que tiene el pueblo a través de un mecanismo democrático, que es la protesta social. Prefiero un millón de veces que esos compañeros se estén manifestando en la 9 de julio y no saqueando un supermercado. Porque eso ya lo vi en el 2001".



Respecto al papa Francisco, reconoce que es su amigo, y que se conocieron en "una Argentina que todavía estaba sufriendo los efectos la crisis anterior, y donde la indignación frente a esa situación nos unió".

Y agrega: "Su injerencia en la política local es pura mitología. Se buscan excusas para atacarlo. Y yo he sido muchas veces una de esas excusas. No tengo la más remota idea de una visita el año próximo. Me parece que hay que respetar la decisión que él tome".

Sobre su vínculo con Cristina, afirma que la conoce desde hace un año y medio: "Nunca fui kirchnerista. No lo fui cuando tenían el poder. Y no lo soy ahora. Hasta este año nunca había militado en política partidaria. Mi vínculo con Cristina tuvo que ver con que la persecución judicial de la que ella es víctima, que no tiene nada que ver con los hechos de corrupción graves que sucedieron durante su gobierno. A mí jamás se me ocurrió negarlos".

"Siempre dije que me resultaba repugnante que dirigentes que levantan la bandera de los trabajadores y de los pobres se enriquezcan y vivan como sultanes mientras otros padecen. Y eso no puede volver a pasar. Pero los ataques a Cristina no tuvieron que ver con eso. Tuvieron que ver con una decisión de destruir a una fuerza política que era muy importante para construir este frente. Después tengo un montón de críticas a su gestión", añade.



En cuanto al rol que ocuparía en un supuesto gobierno de Fernández, manifiesta que será "muy similar al que juego hoy. No me interesa ocupar espacios de gestión en el gobierno. Yo no voy a ser funcionario de Alberto. Para tranquilidad de los que no les gusta como hablo, como pienso, no se preocupen, que no voy a ser parte del poder ejecutivo. Voy a seguir haciendo lo mismo que hice toda la vida, que es defender a mis compañeros de los sectores populares".