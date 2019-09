Cristiano Rattazzi, contra Grabois: "Lejos del poder se puede decir cualquier pavada"

El CEO de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, desestimó la idea lanzada por Juan Grabois y la calificó como una propuesta aislada

En medio de la polémica que generaron las recientes declaraciones de Juan Grabois, sobre la posibilidad de una reforma agraria, el CEO de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, desestimó la idea y la calificó como una propuesta aislada.

Te puede interesar Alberto Fernández evitó hablar sobre el cepo pero envió un mensaje a los "especuladores"

"Lejos del poder se puede decir cualquier pavada", opinó Rattazzi, en diálogo con LN+.



"¿Te parece que este es el momento de proponer eso?", cuestionó Rattazzi en relación a las declaraciones de Grabois. El presidente de FCA Argentina adjudicó la propuesta a una modalidad que responde al contexto actual.

"En modo elecciones se dice lo que puede servir para la campaña", apuntó. Aun así, agregó, irónico: "En la Argentina me imagino cualquier cosa".



Rattazzi consideró que la propuesta del referente de la CTEP es una cuestión aislada que no cuenta con el apoyo del candidato presidencial por el Frente de Todos. "Alberto Fernández no es el kirchnerismo, es otra cosa", evaluó el entrevistado, sin brindar mayores precisiones.



Asimismo, el CEO de Fiat Argentina analizó la coyuntura política y al ser consultado por las recientes medidas económicas y las restricciones al dólar señaló que en el mercado argentino "ninguna automotriz tiene plata para girar dólares al exterior". Por otro lado, Rattazzi destacó que, si bien entiende la decisión del presidente Mauricio Macri de reincorporar las retenciones, dada "la emergencia con el FMI" las calificó como un "impuesto horrible".



"Ningún país civilizado tiene retenciones a las exportaciones", opinó Rattazzi. De todas formas, el referente del mundo automotriz destacó de la gestión del Gobierno la apertura con el mundo, en relación a la cumbre del G-20 y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. También ponderó el avance en las instituciones, como por ejemplo, un "Indec creíble".