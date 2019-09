Julio Cobos propone que los alimentos básicos dejen de pagar IVA para siempre

Cobos presentó un proyecto de ley para que no caduquen los beneficios para eximir del IVA a los alimentos de la canasta básica

El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto de ley para que no caduquen -el 31 de diciembre- los beneficios implementados por un decreto del presidente Mauricio Macri para eximir del IVA a los alimentos de la canasta básica.



La iniciativa, además, baja al 10,5% (la mitad) del IVA a las etapas intermedias de la producción de esos bienes. La intención del proyecto es bajar los costos financieros y el precio final de los alimentos.



"En este proyecto incluimos a los productos gravados a tasa cero en los decretos firmados por el presidente de la Nación para que no caduque el beneficio el 31 de diciembre. De esta manera beneficiamos por un lado al sector productivo y por el otro al consumidor final, manteniendo la tasa cero", destacó Cobos a través de un comunicado de prensa.



"Los granos que consumen las vacas poseen la alícuota reducida del 10,5%; en cambio la producción de leche tiene la alícuota íntegra del 21% y finalmente la venta de leche hoy tiene tasa cero en la última etapa", señaló el senador oficialista, representante del radicalismo mendocino.



"Con este proyecto queremos salvar esa asimetría, al unificar la alícuota reducida en toda la cadena y mantener la tasa cero en la última etapa", insistió. Sin embargo, reconoció el proyecto debe ser complementado con una acción de los gobiernos provinciales que deberían reducir el pago de Ingresos Brutos.



"Invitamos a todas las provincias a eximir a estos mismos productos del pago de Ingresos Brutos, contribuyendo así a abaratar la canasta básica alimentaria y compartir el esfuerzo entre todos", abogó el ex Vicepresidente.