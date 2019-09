Daniel Marx: "Veo poco probable el desembolso del Fondo Monetario en el corto plazo"

El ex director del Banco Central puso en duda la llegada de los u$s5.400 millones desembolsar y advirtió por el "drenaje" de reservas.

El ex director del Banco Central entre 1987 y 1988 Daniel Marx puso en duda la llegada de los u$s5.400 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto desembolsar y advirtió por el "drenaje" de reservas.



"Las señales son de restricción. Hay demora y están revisando si las condiciones se dan. Veo poco probable el desembolso en el corto plazo", afirmó en declaraciones radiales.



Hace una semana estaba la misión del FMI en Argentina encabeza por el economista Roberto Cardarelli y el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner que mantuvo reuniones con Alberto Fernández por parte de la oposición y dos con el Gobierno para analizar el contexto y según se pudo saber en la última le adelantaron las medidas del reperfilamiento.



En ese marco, Mauricio Macri y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica el jueves pasado, aunque aún no trascendieron detalles del contacto.



Marx consideró que la situación del Banco Central es sensible. "Hay un drenaje de reservas continuos. No es que vamos a terminar sin reservas brutas, pero sí muy disminuidos. A eso se va a tener que enfrentar el próximo gobierno", aseguró el negociador de la deuda externa de 1989 a 1993.



Asimismo, Marx agregó el "gran desafío" para diciembre próximo es "cómo se hacen creíbles las medidas que se tomen de ahí en más".



"A esta altura los problemas son tan grandes que es preferible ver para adelante, no veo probable una hiperinflación. Tendría que haber una corrida muy sustancial y no hay tiempo para que suceda", remarcó el viceministro de Economía de Domingo Cavallo.