"No tiene sentido tener petróleo si las multinacionales se lo llevan"

De gira por Madrid, el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández dijo que no tenía sentido tener petróleo si las compañías internacionales se lo llevan, sugiriendo que un futuro gobierno de él no sería amigable con los inversores extranjeros.



"No tiene sentido tener petróleo si para extraerlo hay que dejar que las multinacionales vengan y se lo lleven", dijo después de un discurso en el parlamento español, según señaló la agencia Reuters.



"No tengo problemas con las multinacionales, pero mi principal preocupación es generar riquezas para la Argentina y los argentinos", dijo Fernández, el principal opositor del presidente Mauricio Macri en las elecciones de octubre.



Los españoles recuerdan todavía la expropiación que realizó el gobierno de Cristina Fernández de YPF, que hasta ese entonces era controlada por la petrolera española Repsol, en una medida que abolió el apetito extranjero por la inversión energética en la Argentina.



De esa estatización, YPF y el Estado argentino enfrentan un juicio en contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, llevado adelante por el megabufete Burford Capital Limited, que le compró la posibilidad de demandar a las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, creadas en España por la familia Eskenazi.