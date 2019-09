Hebe de Bonafini llamó a escrachar a María Eugenia Vidal y le pegó a los propios diputados del kirchnerismo

El cuestionamiento a los legisladores "nuestros" incluyó un pedido al candidato Alberto Fernández en caso de llegar a la presidencia

En otra ronda de los jueves, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a sus seguidores a escrachar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al tiempo que sorprendió con una dura crítica a los diputados del kirchnerismo.



Sobre la mandataria provincial, la dirigente de derechos humanos la acusó de "bajar el presupuesto de la comida para los niños".



"Se caen desmayados de hambre. A esta mujer no hay que perdonarle, va a salir en campaña como si nada. Adonde vaya hay que ir a gritarle lo que es, una asesina que está matando a los chicos de hambre", lanzó.



En cuanto a los legisladores, los cuestionó por no aprobar la ley de Emergencia Alimentaria. "Compañeros diputados, con lo que ganan, ¿dónde están? A los nuestros los quiero ver, por favor. Háganse presentes. ¿Cómo no se trata una ley? Se están muriendo los niños de su Patria, que tanto se llenan la boca. No los quiero ver cantando el Himno porque se los voy a decir. Eso de morir por la Patria, están tan lejos", señaló.

Tras remarcar que "este año no vinieron nunca", Hebe señaló que los legisladores K "se están peleando" y "están coqueteando" con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, para "conseguir otro cargo además del que ya tienen".



Por ello, la titular de Madres cerró con un pedido al propio ganador de las últimas PASO. "Fernández, no tomes a nadie. Si no están en el Congreso, tampoco van a trabajar cuando vos vengas. Así que desde acá te pedimos que ninguno de los que está en el Congreso ocupe algún cargo, porque este año no hicieron absolutamente nada", remató.