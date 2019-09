Cristina Kirchner dijo que van a pagar la deuda, "pero no a costa del pueblo"

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que en un eventual gobierno encabezado por Alberto Fernández cumplirán con el pago de la deuda

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró este sábado en Misiones que en un eventual gobierno encabezado por Alberto Fernández cumplirán con el pago de la deuda, "pero que no esperen que lo hagamos a costa del pueblo", aclaró.



"Por supuesto que vamos a cumplir con nuestras deudas", dijo la exmandataria, al cierre de la presentación del libro Sinceramente. Habló durante una hora de economía y criticó al Gobierno por haber tomado deuda en dólares y luego, ante la crisis, acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI).



Cristina recordó que tuvo cinco corridas cambiarias durante su gestión en la Casa Rosada, entre ellas, la provocada por la caída de Lehman Brothers, en 2008, a la que calificó como la crisis económica mundial más grave desde la Gran Depresión de los años 30 y destacó que nunca tuvo que acudir al FMI.



"Yo hago cuentas de almacenero. Néstor le pagó al Fondo en 2005, después de 47 años de endeudamiento y renegociación, y sumando todo eso debíamos u$s10.000 millones. Ahora, en tres años y medio, uno solo nos endeudó por u$s57.000 millones", señaló.

"La crisis de 2008 repercutió muy fuerte al año siguiente. Hicimos un gran esfuerzo, lanzamos el programa Repro, por el cual el Estado ayudaba a pagar el sueldo de las empresas que se encontraban mal por la crisis. Cuando la gente empieza a hablar de crisis, empieza a tener miedo, no gasta, no consume y se da la profecía autocumplida", explicó.



Después, le apuntó a Macri, cuando dijo que en aquellos momentos alguien le proponía que dejara sentir un poco la crisis, así se podía ver el esfuerzo para superarla. "Pero la tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente", asestó.



"Cada vez que se aplican políticas neoliberales, el país termina en crisis, esto hay que discutir en esta etapa", dijo, tras recordar el estallido de 2001. Agregó que la debacle se desencadenó a partir de la negativa del FMI a otorgar un giro pendiente por u$s1500 millones, días antes de la caída de Fernando de la Rúa.